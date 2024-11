Czeska propozycja: gospodarstwo rodzinne to gospodarstwo do 1000 ha

Czescy rolnicy indywidualni chcą, by rząd Czech przyjął definicję gospodarstwa rodzinnego, co umożliwiłoby prowadzenie działalności rolnej bez wielu obciążeń administracyjnych. Status rolnika rodzinnego miałby właściciel gospodarstwa do 1000 hektarów.

Gospodarstwo rodzinne bez obciążeń administracyjnych

Propozycję definicji gospodarstwa rodzinnego przedstawiło Stowarzyszenie Rolnictwa Prywatnego Republiki Czeskiej. Zdaniem prezesa Stowarzyszenia, Jaroslava Šebeka, definicja rolnictwa rodzinnego zmniejszy obciążenia administracyjne gospodarstw rodzinnych i ułatwi przenoszenie obowiązków pomiędzy członkami rodziny, a uproszczenie niektórych procesów może także pozytywnie wpłynąć na obniżenie cen żywności.

Rolnik rodzinny, czyli posiadacz 999 ha

Status rolnika rodzinnego byłby nadawany przez Państwowy Fundusz Rolno-Interwencyjny, gdy maksymalna powierzchnia użytków rolnych nie przekraczałaby 1000 ha. Przedsiębiorstwa nie powinny zatrudniać więcej niż dziesięciu pracowników.

W opinii Stowarzyszenia definicja gospodarstwa rodzinnego powinna opierać się na kodeksie cywilnym, uwzględniając także inne niż małżeństwo związki rodzinne, np. zarejestrowany związek partnerski.

Gospodarstwo rodzinne działa na rynku lokalnym

Zdaniem Šebeka model gospodarstw rodzinnych powinien opierać się przede wszystkim na powiązaniu z miejscowością.

– Wszelkie korzyści i uproszczenia będą opierać się na zarządzaniu lokalnym, gdy rolnik straci poziom lokalny i będzie chciał się dalej rozwijać, straci ten status i korzyści – mówi prezes czeskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Prywatnego.

Ułatwione przekazywanie gospodarstw

Jedną z korzyści przyjęcia definicji gospodarstwa rodzinnego byłoby łatwiejsze przekazywanie gospodarstw, dzięki czemu nowy właściciel, np. wnuk, nie musiałby ponownie ubiegać się o wszystkie zezwolenia. Prawo to obejmowałoby również prawo do dzierżawy gruntów państwowych w danej lokalizacji.

więcej: ASZ