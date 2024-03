Czescy rolnicy stawiają ultimatum rządowi. Premier Fiala: to szantaż

Dzień po protestach rolników w Polsce, w czwartek w Pradze protestowali czescy rolnicy. Zablokowali siedzibę rządu i wysypali przed nią stertę obornika. Gdy pojawił się minister rolnictwa krzyczeli: „Śmierć!”, „Výborný idź na gnojowisko!”

„Rolnicy zaczęli przybywać do granic stolicy już po godzinie 05:00, traktorami, ciężarówkami i autobusami, pierwsi z nich dotarli do Letnej około szóstej rano. Stamtąd udali się samochodami w ramach protestu przez miasto, a po godzinie 11:00 bez pojazdów przenieśli się do siedziby rządu. Tuż po południu, rozpoczęła się demonstracja” – informują České Noviny. Według szacunków Izby Rolniczej Republiki Czeskiej w proteście wzięło udział ok. 4 tys. rolników i 1000 traktorów.

Rolnicy zarzucają rządowi Czech, że nie wywiązuje się ze złożonych obietnic:

„Rząd Republiki Czeskiej nie zdołał zabezpieczyć rynku przed nieuczciwym i niskiej jakości importem z Ukrainy i innych kierunków, nie zdołał ochronić dostawców przed nieuczciwymi praktykami handlowców, (…) biernie ignorował wysuwane przez nas żądania, pozostawiając nas na łasce drogich środków produkcji, (…) nakłada na nas dodatkowe zobowiązania finansowe, administracyjne i produkcyjne, nie jest w stanie i nie chce spełnić swoich obietnic, a wszelkie cząstkowe oferty pomocy odsuwa gdzieś w daleką przyszłość. Przerażającym przykładem dyletantyzmu naszych rządzących polityków jest absolutne lekceważenie ukraińskiego i rosyjskiego importu towarów (…). nasi rolnicy stracili w zeszłym roku 30 miliardów koron” – czytamy w oświadczeniu organizacji rolniczych opublikowanym w portalu ČMSZP.

Czesi są zjednoczeni – pod oświadczeniem podpisało się siedem organizacji: proteych Rolników, Czesko-Morawski Związek Przedsiębiorców Rolnych, Inicjatywa Przedsiębiorstw Rolno-Spożywczych, Stowarzyszenie Rolnictwa Prywatnego Kraju Ołomunieckiego, a także stowarzyszenia reprezentujące plantatorów, hodowców, dostawców, handlowców, leśników, rybaków, myśliwych i innych sektorów związanych z rolnictwem.

Rolnicy stawiają rządowi Republiki Czeskiej ultimatum: chcą pisemnej gwarancję od liderów partii koalicyjnych, że spełnią wszystkie postulaty, albo znajdą akceptowalną alternatywę, aby je spełnić; żądają również pisemnej gwarancji ram czasowych realizacji postulatów.

Czesi chcą, by rząd usunął nadwyżkę towarów rolnych na rynku, wsparł zatrudnienie na obszarach wiejskich, zniósł opodatkowanie dotacji unijnych, obniżył podatki od gruntów rolnych, wprowadził (na wzór innych krajów) pakiet ratunkowy dla rolnictwa, ograniczył biurokrację.

Premier Petr Fiala powiedział, że rząd nie ugnie się pod presją rolników, którą nazywa szantażem. Minister rolnictwa Marek Výborný odmawia natomiast zaangażowania budżetu krajowego w dotacje dla rolnictwa.

„Jeśli nawet w dalszych negocjacjach nie zostaną osiągnięte żadne konkretne wyniki, jesteśmy gotowi przeprowadzić demonstracje w rozszerzonym formacie również 21 marca 2024 r., kiedy to między innymi odbędzie się szczyt premierów państw członkowskich UE w Brukseli. Jednocześnie wśród rolników rośnie determinacja do kontynuowania dalszych dużych akcji protestacyjnych przez cały rok, tak aby presja na polityków i urzędników nasilała się, dopóki nie pojawi się realne lekarstwo i rozwiązanie naszej krytycznej sytuacji z udziałem innych organizacji i grup interesu” – czytamy w oświadczeniu czeskich organizacji rolniczych.