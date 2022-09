Części do maszyn. Oryginał, zamiennik, a może coś innego?

Maszyny rolnicze nie mają łatwo, a ich eksploatacja przebiega zazwyczaj w bardzo trudnych warunkach. Nic więc dziwnego, że ich podzespoły szybko się zużywają i przychodzi czas, by wymienić je na nowe. Tu jednak rodzi się dylemat: kupić oryginał czy zamiennik? A może coś innego?

Każda maszyna rolnicza składa się z setek części połączonych w elementy i podzespoły wspólnie ze sobą współpracujące. Konstruktorzy maszyn doskonale wiedzą, które z nich i w jaki sposób szybciej się zużywają niż inne, a wiedzę tę uwzględniają w budowie maszyny. Dzięki temu wymiana najczęściej się zużywających części zamiennych nie nastręcza właściwie nikomu problemu.

Ciekawym przykładem jest pług, który możemy sami rozebrać do gołej ramy w kilka chwil, posługując się prostymi narzędziami. Jest tak z większością maszyn rolniczych i podstawowy serwis nie nastręcza problemu.

Jednak czy wymieniamy lemiesze w pługu, filtry w ciągniku czy nawet tarczę sprzęgła lub paski, czy łańcuch w kombajnie – pojawia się pytanie:

Kupić oryginał czy zamiennik?

Okazuje się, że odpowiedź na to pytanie nie zawsze jest oczywista. Z jednej strony części oryginalne, sygnowane logiem producenta są (prawie) zawsze dostępne i mamy pewność, że będą pasowały do naszego sprzętu. Z drugiej strony, gdy nasza maszyna ma już swoje lata, a jak wiadomo rolniczy budżet bywa mocno ograniczony, remont maszyny wykonany na oryginalnych częściach może przekroczyć jej rynkową wartość.

Oczywiście produkcja oryginalnych części zamiennych do maszyny, która oficjalnie zeszła z taśmy produkcyjnej, to tylko dobra wola producenta, ale jednak i tak się zdarza. Części zamienne to niezły biznes i przynosi producentom maszyn spory dochód.

Niestety, jak wspomnieliśmy, ceny detaliczne takich części czasem bywają dość wysokie i nieadekwatne do całości sprzętu. Przypomnijcie sobie, ile to jeszcze w miarę dobrych maszyn wylądowało w krzakach czy na złomie, bo części zamienne do nich były potwornie drogie. Każdy z nas zna takie przypadki.

Czy oryginały można zastąpić? Zdecydowanie tak, choć rynek tak zwanych zamienników bywa trudny i nieoczywisty. Dzieje się tak dlatego, ponieważ część rozwiązań konstrukcyjnych objęta jest patentami, a skład niektórych stopów stali wykorzystywanych w maszynach jest tajemnicą producenta. Nie odstrasza to oczywiście pomniejszych wytwórców, szczególnie z Dalekiego Wschodu, którzy europejskie prawa mają za nic. Takie części są znacznie tańsze niż oryginał, mimo że w ich cenie detalicznej zawiera się kilka marż pośredników i ceł granicznych oraz kosztowny transport. Czy takie części warte są naszego zachodu i swojej ceny? Tutaj zostawmy sprawę do dyskusji, bo każdy ma w tej kwestii swoje zdanie.

Dla przykładu, jeśli oryginalnym lemieszem można zaorać 100 ha, a zamiennikiem kosztującym 70% jego ceny tylko 50 ha, to długofalowy “zysk” z takiego zamiennika jest na minusie.

Nie oznacza to oczywiście, że każdy zamiennik jest niskiej jakości. Na rynku detalicznym można spotkać bardzo dobre filtry i wkłady do nich inne niż oryginalne oraz wysokiej jakości oleje czy płyny eksploatacyjne. Ich stosowanie i regularna wymiana nie przyniosą szkody naszej maszynie. Jednak z częściami związanymi bezpośrednio z pracą maszyny i nawet pośrednio odpowiadającymi za bezpieczeństwo pracy trzeba uważać. Wszelkie sworznie, kule, zaczepy, zawleczki powinny być atestowane. Zła jakość tych elementów to proszenie się o problemy.

Coraz częściej firmy związane z techniczną obsługą rolnictwa oferują dobrej jakości części zamienne sygnowane swoją własną marką. Wchodzą też w kooperację z producentami maszyn w zakresie dystrybucji ich oryginalnych części zamiennych, jak między innymi w przypadku firm Kramp i John Deere. Tutaj też możemy skierować nasze kroki w poszukiwaniu dobrych zamienników nawet do starszych typów maszyn rolniczych.

Może jednak regeneracja?

Poszczególne części zamienne to jedno, ale co w przypadku, gdy potrzebny jest cały podzespół, jak silnik czy skrzynia przekładniowa lub most? Ceny takich nowych elementów dostępnych tylko w serwisach są dość znaczne, ale tu z pomocą przychodzą sami producenci maszyn, oferując podzespoły regenerowane, zwane “reman”. Takie fabryczne zregenerowane podzespoły nie odbiegają jakością od nowych, mają znacznie niższą cenę i co istotne, posiadają nawet dwuletnią gwarancję. Dystrybucją części i podzespołów fabrycznie regenerowanych zajmują się najwięksi producenci maszyn rolniczych jak John Deere i New Holland (CNH), których części reman cieszą się wciąż rosnącym zainteresowaniem.

Oryginał czy zamiennik, a może część regenerowana? Odpowiedź na te pytanie nie jest jednoznaczna i zależy od wielu zmiennych czynników oraz nas samych.

Adam Ładowski