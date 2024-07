Czechy pomogą ukraińskiemu sektorowi rolnemu, Ukraina pomoże Czechom. A gdzie jest Polska?

Ukraiński wiceminister rolnictwa Denis Bashlyk spotkał się w Pradze z czeskim ministrem rolnictwa Markiem Vybornym. Ustalono, że w zamian za “świadczenie przez Republikę Czeską pomocy doradczej i eksportowej ukraińskiemu sektorowi rolnemu na drodze do integracji europejskiej”, Ukraina “wniesie maksymalny wkład w czeski biznes”.

Przejrzyste powiązanie z ukraińskim biznesem

Jak informuje Ministerstwo Polityki Żywnościowej i Rolnictwa Ukrainy, wiceminister rolnictwa ds. rozwoju cyfrowego, transformacji cyfrowych i cyfryzacji Denys Bashlyk spotkał się w Pradze z ministrem rolnictwa Republiki Czeskiej Markiem Vybornym. Przedstawiciele władz Ukrainy i Czech zobowiązali się do szybkiego rozwiązywania problemów pojawiających się w trakcie dwustronnej wymiany handlowej, w szczególności w zakresie kontroli weterynaryjnej. Rozmawiano także o współpracy stowarzyszeń międzybranżowych, aby firmy zainteresowane współpracą z Ukrainą miały przejrzyste powiązanie z ukraińskim biznesem.

Ukraina bardzo potrzebuje Czech

– Czechy mają bezcenne doświadczenie na drodze do integracji europejskiej, którego Ukraina obecnie potrzebuje. Dlatego chciałbym podziękować Rządowi Republiki Czeskiej, w szczególności Ministrowi Rolnictwa Republiki Czeskiej Markowi Vybornemu oraz narodowi czeskiemu za wsparcie i chęć współpracy. Ze swojej strony Ukraina maksymalnie wniesie wkład w czeski biznes, zintensyfikuje rozwój logistyki międzypaństwowej i handlu dwustronnego – powiedział ukraiński wiceminister Denys Bashlyk cytowany w komunikacie. (pisownia oryginalna – red.)

Gdzie jest Polska?

Sam w sobie komunikat jest jedynie względnie interesującą informacją z zakresu stosunków międzynarodowych w Europie. Warto jednak spojrzeć na tę informację trochę uważniej i zapytać – gdzie w tym wszystkim jest Polska? Czy polskie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisało równie istotne zobowiązania współpracy z ukraińskim Ministerstwem Polityki Rolnej i Żywności?

“Wdzięczność nie jest walutą”

W powszechnym odczuciu Polaków to myśmy pomogli Ukrainie najbardziej ze wszystkich państw Europy. To Polacy przyjęli Ukraińców pod swoje dachy, to polskie władze “walczyły jak lew” o dostawy uzbrojenia, przy obstrukcji innych państw (pamiętacie słynne 5 tys. niemieckich hełmów?). I co się okazuje? Że nie z nami, ale właśnie z Niemcami, Francuzami, Czechami Ukraińcy rozmawiają o współpracy biznesowej.

“Wdzięczność nie jest walutą” – powiedział w wywiadzie dla naszego portalu prezes Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj Paweł Podstawka. Chyba tego nie rozumiemy.

Każdy sobie rzepkę skrobie

Oczywiście, obraz nie jest aż tak czarny: poszczególne polskie branże same torują sobie drogę do współpracy z potężnym ukraińskim rynkiem – jak chociażby sektor mleczarski, odsądzany zresztą za to od czci i wiary na forach internetowych przez wielu rolników. Zapewne też bez medialnego szumu inne branże szukają już teraz porozumienia ze swoimi ukraińskimi odpowiednikami. Tylko gdzie w tym wszystkim jest polski rząd?

Zmarnowana szansa

Po wybuchu wojny pojawiła się wyjątkowa szansa na nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy Polską a Ukrainą. Ukraińcy doceniali to, że Polska jako jedyne państwo w UE zareagowała od razu właściwie. Ale gdy Unia Europejska otworzyła rynek na ukraińskie produkty, Polska nie umiała zadbać o swój interes – dopuściła do tego, by zboże, jaja, drób z Ukrainy zalały polski rynek, dopuściła do protestów rolniczych i eskalacji niechęci ogromnej rzeszy Polaków do Ukrainy i UE. Odbiło się to na stosunku Ukraińców do nas, czemu trudno się dziwić. Efekt jest taki, że Polska przestała być dla Ukrainy państwem – gwarantem wejścia do Unii Europejskiej, a ukraińska dyplomacja skierowała swoje działania w stronę innych państw UE.

Polak taki sam przed szkodą i po szkodzie…

Mleko się rozlało i nie ma co nad nim płakać. Należy ratować to, co jest do uratowania, nie obrażając się (jak jeden z wiceministrów rolnictwa), że Ukraińcy nie chcą z nami rozmawiać. Skoro nie jesteśmy już wyjątkowi dla Ukrainy, bądźmy przynajmniej jednym z ważnych państw. W przeciwnym wypadku znów trzeba będzie przypomnieć sobie gorzką sentencję Jana Kochanowskiego zapisaną w “Pieśni o spustoszeniu Podola” (nomen omen):

“Cieszy mię ten rym: «Polak mądr po szkodzie»; Lecz jesli prawda i z tego nas zbodzie, Nową przypowieść Polak sobie kupi, Że i przed szkodą, i po szkodzie głupi”.