Czas wystawić żółte naczynia do monitoringu upraw

Przypominamy, że najprostszym, skutecznym i zarazem najtańszym sposobem monitoringu upraw są żółte naczynia na polu. Nadszedł czas, żeby je wystawić.

Chowacz granatek w plantacjach rzepaku często pojawia się już w lutym. Jego wzmożoną, masową aktywność zaobserwujemy przy temperaturze ok. 12°C (mierzonej przy powierzchni gruntu). Chcąc nie spóźnić się z zabiegiem insektycydowym, konieczny jest monitoring nalotu i liczebności szkodników. Do monitoringu upraw na polu wykorzystujemy żółte naczynia.

Żółte naczynia umieszcza się ok 20 m od brzegu pól. Żółte naczynia najlepiej wystawiać od strony nalotu szkodników, tj. lasu, zagajników, wszelkich innych zadrzewień.

Na przedwiośniu, gdy temperatury nocą i nad ranem, szczególnie przy gruncie mogą spadać poniżej 0°C żółte naczynia najlepiej wypełnić niewielką ilością zimowego płynu do spryskiwaczy. W przypadku wystąpienia opadów deszczu trzeba wymieniać rozcieńczony płyn w naczyniach, ponieważ może zamarzać na skutek ewentualnych nocnych przymrozków.

W miarę ocieplenia, w pełni wiosny kiedy ujemnie temperatury nie stanowią już zagrożenia, płyn zimowy zastępujemy wodą. Żółte naczynie napełnia się w ok ¾ i nie można zapomnieć o dodaniu niewielkiej ilości płynu zmniejszającego napięcie powierzchniowe wody, np. płynu do naczyń, by uniemożliwić złapanym owadom wydostanie się z pułapki. Jeśli nie są przykrywane specjalnym sitkiem, wówczas w naczyniu kilka cm poniżej krawędzi brzegu trzeba przewiercić małe otwory, by w razie opadów z pojemnika nie przelała się woda, a wraz z nią złapane owady. Żółte naczynia podnosi się wraz ze wzrostem roślin.

Kontrolę żółtych naczyń prowadzić trzeba regularnie i najlepiej o zbliżonych godzinach, np. w południe. W razie konieczności, po stwierdzeniu przekroczenia progów szkodliwości szkodników stosuje się chemiczny zabieg insektycydem.