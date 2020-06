Czas szykować kombajn!

To już właściwie ostatni moment, aby ze spokojem móc zabrać się za przygotowanie kombajnu od żniw. Od niezawodności tej maszyny zależeć będzie czas trwania zbiorów oraz jakość zebranego materiału.

Odpowiednie przygotowanie maszyny do sezonu zaczęło się już rok wcześniej. Pierwsze prace konserwacyjne wykonywane były tuż po zakończonych zbiorach. Wtedy też dokonując dokładnych oględzin maszyny jesteśmy w stanie zdiagnozować wszelkie usterki występujące w maszynie. Łatwiej też jest się przygotować do naprawy poszczególnych podzespołów. Tym bardziej, iż większość nich wykonywana jest w późniejszym terminie. Największą bolączką jest przygotowywanie maszyny na ostatnią chwilę. Spora część gospodarstw zauważa problemy z kombajnem tuż przed pierwszym wyjazdem w pole- w momencie gdy pogoda dopisuje, a plon jest odpowiednio dojrzały. Awaria kombajnu zbożowego może przytrafić się każdemu rolnikowi. Niesie ona za sobą dodatkowe koszty, a co gorsze w okresie żniw- stratę cennego czasu. Wystąpienie wszelkich usterek można zniwelować, przygotowując się odpowiednio wcześnie do sezonu, który jest zazwyczaj niezwykle wyczerpujący.

Od czego zacząć?

Jedną z najważniejszych czynności przed rozpoczęciem sezonu jest identyfikacja wszelkich niedogodności z poprzedniego roku. Usterki te powinny być wyeliminowane w pierwszej kolejności, jeszcze przed uruchomieniem maszyny. Dopiero wtedy należy przystąpić do kolejnych prac. Biorąc pod uwagę fakt, że kombajn zbożowy jest idealnym miejscem dla gryzoni, warto sprawdzić czy nie narobiły one dodatkowych szkód. Gryzonie bardzo często przegryzają przewody elektryczne. Zerwane połączenia bywają bardzo uciążliwe, gdyż mogą powodować mylne diagnozy związane z awarią maszyny. Z tego powodu warto uruchomić maszynę i jej podzespoły. Dzięki temu można wychwycić wszystkie wady widoczne gołym okiem oraz usłyszeć niepożądane hałasy.

W przypadku elementów silnika warto jest wyczyścić również filtr powietrza lub zupełnie go zdemontować. Filtr pozostawiony na zimę często zachodzi pleśnią i niemożliwe jest jego dalsze wykorzystanie. Należy podkreślić, że maszyny najlepiej jest czyścić sprężonym powietrzem oraz wilgotną szmatką. Powinno unikać się czyszczenia za pomocą myjki ciśnieniowej, gdyż woda przedostająca się do elementów ruchomych, np. łożysk, może spowodować ich zardzewienie i utratę właściwych parametrów pracy.

Zespół młócący

Szczegółowa obserwacja zespołu młócącego jest niezwykle ważna, gdyż bezpośrednio wpływa na jakość wymłacanego ziarna oraz ilość ziarna, która pozostającego w kłosach. Oględziny warto zacząć od sprawdzenia stanu technicznego cepów. Listwy z wytartymi karbami można naostrzyć lub wymienić na nowe. Przystępując do takiej naprawy, dobrze jest wymienić wszystkie listwy, bo po takiej czynności wał młócący powinien być ponownie wyważony. Czynność ta jest bardzo czasochłonna, lecz znacznie wydłuża żywotność łożysk.

Kolejnym bardzo ważnym elementem jest klepisko. Skrzywione pręty powinno się wyprostować, zaś brakujące uzupełnić nowymi. Zdarza się, że klepisko jest na tyle zniszczone, iż konieczna jest jego wymiana. Efekty tej pracy będą widoczne gołym okiem, gdyż w kłosach nie będą zostawać ziarna.

Zespół czyszczący

Zespół ten wykonuje dużą pracę, przerzucając masę zbożową. Najczęściej zużyciu ulegają łożyska, które różnią się w zależności od konstrukcji kombajnu. Ich wymiana zapewnia małe opory podczas pracy. Przy okazji warto dokonać oględzin wentylatora. . Jego łopatki kręcą się z ogromną prędkością, dlatego też warto wyczyścić ten zespół ze wszelkich zanieczyszczeń.

Ostatnim elementem, wpływającym na czystość zbieranych ziaren jest zespół czyszcząco- separujący. W jego skład wchodzą sita- górne oraz dolne. Podstawową czynnością jest ich wyczyszczenie tuż po zakończonym sezonie, gdyż nawet niewielka ilość zanieczyszczeń będzie hamować swobodny przepływ materiału do podajników ślimakowych. Należy również sprawdzić kompletność żaluzji. Montaż brakujących części nie jest skomplikowany, a na pewno przyniesie same pozytywy. Podczas wykonywania wcześniej wspomnianych prac warto skontrolować możliwości nastaw żaluzji, aby można było sprawnie przygotować maszynę do zbioru innego rodzaju roślin.

Ostatnim działaniem jest odpowiednie nasmarowanie maszyny. Ważne jest dokładne oczyszczenie kalamitek i nasmarowanie wszystkich ruchomych elementów. Dobrze jest posłużyć się instrukcją obsługi maszyny, która określa częstotliwość wykonywania tej czynności.

Na koniec heder

Element ten jest często pomijany podczas przygotowywania kombajnu do żniw. Sprawdzenie tej części należy zacząć od stanu układu napędzającego- pasów klinowych, łańcuchów oraz główki kosy. Następnie warto zwrócić uwagę na listwy nagarniacza. Z biegiem czasu tulejki, na których są mocowane listwy ulegają zużyciu, przez co powstają luzy. Zużyte części trzeba wymienić, podobnie jak zgięte i zardzewiałe części nagarniacza. Powinno się również sprawdzić kompletność palców na nagarniaczu. Następnie można przystąpić do oględzin zespołu tnącego. Przede wszystkim warto skupić przyjrzeć się na kosie. Lekko stępioną można naostrzyć przy pomocy szlifierki. Przy okazji należy wymienić uszkodzone żyletki oraz sprawdzić, czy pozostałe są sztywno przymocowane. Jednocześnie, podczas naprawiania kosy warto sprawdzić stan bagnetów. Zgięte trzeba wyprostować bądź wymienić. Godne podkreślenia jest, że kosa powinna równomiernie przylegać do wszystkich bagnetów, ponieważ zapewnia to najlepszą jakość cięcia. Elementem pośredniczącym między hederem a pozostałą częścią kombajnu jest przenośnik łańcuchowo- listwowy. Wytarte listwy zastępuje się nowymi, natomiast zużyte ogniwa łańcucha mogą sprawić, że cała część będzie wymagała wymiany.

