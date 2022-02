Czas na wymianę oleju. Jak uniknąć błędów?

Współczesne, zaawansowane technologicznie maszyny wymagają szczególnej dbałości w zakresie stosowania środków smarnych. Warto zatem pamiętać o terminowej wymianie oleju, w czym pomocnych może być kilka ogólnych zasad.

Najważniejszą z nich jest oczywiście stosowanie się do instrukcji obsługi. To tam producenci ciągników i maszyn zamieszczają wszelkie potrzebne informacje dotyczące interwałów serwisowych, specyfikacji stosowanych środków smarnych, ich wymaganej ilości, czy też numerów katalogowych filtrów oraz innych elementów wykorzystywanych podczas wymiany oleju.

Specyfikacja oleju

W instrukcji znajdziemy informacje dotyczące norm stosowanych olejów. Jedną z nich jest norma jakościowa API. Zgodnie z nią oleje stosowane w silnikach wysokoprężnych oznacza się symbolem składającym się z litery “C” oraz kolejnej litery, przy czym im dalsza litera alfabetu, tym wyższa jest norma jakościowa (np. CF, CG, CJ), a czasem dodatkowo występuje cyfra oznaczająca podnormę (np. CH-4, CJ-2). Stosowanie oleju o niższej normie może doprowadzić do przyspieszonego zużycia lub nawet uszkodzenia silnika. Zaleca się zatem stosowanie płynu eksploatacyjnego o tej samej klasie jakościowej lub wyższej o jedną pozycję. Podobny sposób oznaczania jakości stosuje się w przypadku olejów przekładniowych, przy czym na ich symbol składają się litery “GL” oraz cyfra od 1 do 6 (np. GL-4).

Bardzo ważnym parametrem oleju jest jego klasa lepkości, określana według normy SAE. Jest ona związana z grubością filmu olejowego tworzonego na powierzchniach podzespołów. W przypadku olejów silnikowych wyróżnia się 6 klas lepkości zimowych (od 0W do 25W) oraz 8 klas letnich (od 8 do 60). Przykładowe zapisy klasy lepkościowej dla olejów całorocznych to 5W-30 lub 15W-40. W przypadku olejów przekładniowych stosowane są podobne zapisy, np. 75W-90.

Olej innej marki

Częstym dylematem użytkowników ciągników i maszyn jest możliwość zastąpienia oryginalnych środków smarnych środkami innych marek, które są akurat dostępne pod ręką. I tu ponownie należy sięgnąć do instrukcji obsługi. Czasem pojawia się w niej tabela dopuszczalnych środków smarnych różnych marek. Jeżeli nie – należy skupić się na normach oleju wymaganych przez producenta maszyny lub ciągnika. Jeżeli olej te normy spełnia oraz odpowiada wymaganej klasie jakości i lepkości, zamiana taka jest możliwa.

Termin wymiany

Nowoczesne jednostki napędowe, wyposażone w turbosprężarkę oraz dodatkowy osprzęt do obróbki spalin, a także zaawansowane przekładnie powershift lub CVT to precyzyjne urządzenia, które mogą odznaczać się wysoką trwałością i bezawaryjną pracą, ale są także wrażliwe na niedbałe użytkowanie. Zatem kolejny punkt, przy którym należy sięgnąć do instrukcji obsługi, dotyczy zaleceń wymiany olejów i filtrów w silniku oraz przekładni. Przestrzeganie podanych interwałów to jeden z kluczowych czynników decydujących o żywotności danej maszyny lub ciągnika. Zalecenia dotyczą zarówno przebiegu w motogodzinach (lub godzin pracy maszyny), jak i interwałów czasowych (np. minimum raz w roku). Warto przy tym wziąć pod uwagę specyficzne warunki pracy. Jeżeli maszyna jest użytkowana w warunkach dużego zapylenia i przy znacznym obciążeniu, warto odpowiednio przyspieszyć wymianę oleju.

Kolejny dylemat dotyczy sytuacji, gdy wymiana oleju przypada raz do roku: czy lepiej jest wykonać czynności serwisowe bezpośrednio po sezonie, czy też po zimie – przed rozpoczęciem kolejnego sezonu. W tym przypadku zdania są podzielone, jednak większość serwisantów raczej przychyli się do pierwszego wariantu. Otóż do oleju (mowa tu przede wszystkim o silnikowym) podczas pracy trafia wiele różnego rodzaju zanieczyszczeń, m.in. związki siarki, które negatywnie wpływają na silnik nawet wówczas, gdy ten nie pracuje. Dlatego pozostawienie ciągnika ze zużytym olejem na okres zimowy jest oceniane negatywnie. Lepszym rozwiązaniem jest wymiana oleju na czysty i niezużyty jesienią, dzięki czemu powierzchnie wewnątrz silnika są zabezpieczone przed szkodliwym działaniem toksycznych substancji przez całą zimę. Z drugiej strony można stwierdzić, że taki olej podczas mroźnej zimy traci swoje właściwości, więc lepiej jest wykonywać wymianę tuż przed sezonem i rozpocząć pracę ze świeżym olejem. Dlatego szczególnie przezorni użytkownicy mogą pokusić się o praktykowanie jeszcze innej metody, wykorzystującej stosowanie oleju zastępczego na okres zimowy, co jednak wiąże się z dodatkowymi kosztami oraz czasem poświęcanym na kolejną wymianę oleju.

wl