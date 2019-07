Czas na wapnowanie gleb

1 lipca 2019 roku w siedzibie Ministerstwa Środowiska zostało podpisane porozumienie pomiędzy wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej a Krajową Stacją Chemiczno-Rolniczą dotyczące realizacji ‘’Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie’’.

– Dzięki podpisanemu dziś porozumieniu pomiędzy wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej a Krajową Stacją Chemiczno-Rolniczą w Warszawie zostanie uproszczony system składania wniosków i przyznania dofinansowania dla rolników – mówi minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

– Cieszę się, że współpraca pomiędzy Ministerstwem Środowiska, a Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi układa się wzorowo. To nasza kolejna dobra inicjatywa wsparcia dla rolników. Dzięki wspólnej pracy możemy podnieść poziom rozwoju wsi. Na realizacji tego przedsięwzięcia skorzysta także środowisko, ponieważ niewątpliwie poprawi się jakość gleb rolniczych – dodaje minister środowiska Henryk Kowalczyk.

Budżet programu wynosi 300 mln zł. W jego ramach dofinansowanie działań regeneracyjnych dla danej działki będzie skierowane do rolników posiadających gospodarstwa rolne o powierzchni do 75 ha (pH gleby poniżej lub równe 5,5). Dofinansowanie do zakupu wapna udzielane będzie, w ramach pomocy de minimis, na realizację przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska, co zostanie potwierdzone opinią właściwej miejscowo Okręgowej Stacji Chemiczno–Rolniczej (OSCh-R).

Dotacje do zakupu wapna będą zależały od wielkości gospodarstwa, a kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosić będzie odpowiednio:

do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych ,

czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej , do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych ,

czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej , do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha, ale nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych.

Do kosztów kwalifikowanych zaliczać się będą koszty zakupu:

wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz.U. Nr 183, poz. 1229),

środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów.

Okres kwalifikowalności kosztów – od 1 czerwca 2019 r. do 31 października 2023r.

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać w OSCh-R już od 1 sierpnia 2019 r.

Źródło: MRiRW