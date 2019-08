Czas na wapnowanie gleb

Od 1 sierpnia 2019 roku rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pn. „Ogólnopolski program środowiskowej regeneracji gleb poprzez ich wapnowanie”.

Wnioski o wsparcie wapnowania regeneracyjnego gleb można składać w Stacjach Chemiczno-Rolniczych. Wzór wniosku oraz instrukcja jego wypełniania zamieszczone są na stronach internetowych Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej https://bit.ly/2K9HGmv oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Celem Programu jest wsparcie działań środowiskowej regeneracji gleb zakwaszonych poprzez ich wapnowanie, a wsparcie udzielane będzie, w ramach pomocy de minimis w rolnictwie, do zakupu nawozów wapniowych (wapna nawozowego lub środka wapnującego).

Beneficjentami końcowymi Programu są rolnicy posiadający użytki rolne o powierzchni nieprzekraczającej 75 ha, w tym posiadający gleby o odczynie (pH) poniżej lub równym 5,5. Dofinansowanie na wapno nawozowe lub środek wapnujący do danej działki rolnej będzie można uzyskać raz na 4 lata. W celu potwierdzenia potrzeby wapnowania danej działki rolnej Okręgowe Stacje Chemiczno–Rolnicze (OSCh-R) wydają opinie o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO, która to opinia wraz z oryginałem opłaconej faktury i formularzami o pomocy de minimis w rolnictwie stanowią załączniki do Wniosku o wsparcie wapnowania regeneracyjnego gleb w ramach Programu priorytetowego „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

Kwota dofinansowania wynosi odpowiednio: do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych, do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych, oraz do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha, ale nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych.

– Kosztami kwalifikowanymi, niezbędnymi do osiągnięcia efektu ekologicznego, zgodnie

z przyjętym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Programem, są koszty zakupu: wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 1229), środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów. Za okres kwalifikowalności kosztów uznaje się termin od 01.06.2019 r. do 31.10.2023 r. – informuje resort rolnictwa.

Źródło: MRiRW

Opracował: Samuel Skrzysz