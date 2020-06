Czas na odpoczynek na polskiej wsi

Przedstawiciele kierownictwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Polskiej Organizacji Turystycznej 26 czerwca podpisali list intencyjny dotyczący współpracy branży turystycznej z lokalnymi producentami żywności.

Celem sygnatariuszy listu jest zarówno promocja Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie, oferującego dobrą i bezpieczną żywność, jak i wzmocnienie działań mających na celu współpracę branży turystycznej z lokalnymi producentami żywności, w szczególności z rolnikami prowadzącymi działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego.

– Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Ta stara prawda dziś się potwierdza. Koronawirus zmienił wiele rzeczy, ale życie musi toczyć się dalej. Nadchodzi czas wakacji. Ludzkie obawy są zrozumiałe, a każdy chce odpocząć, tym bardziej po tak długim czasie izolacji i ograniczeń. Prezydent RP Andrzej Duda wyszedł z inicjatywą bonu turystycznego, a my umożliwiliśmy rolnikom sprzedawanie produktów żywnościowych wytworzonych we własnym gospodarstwie. To idealne połączenie – mówi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski

Zdaniem Andrzeja Gut – Mostowego, wiceministra rozwoju odpowiedzialnego za turystykę będzie to zachęta dla polskich rodzin do podejmowania aktywności turystycznej – jakże wartościowej pod względem krajoznawczym, kulturowym i zdrowotnym. Resort rozwoju przewiduje , że dopłaty do wakacji lub ferii zimowych może skorzystać ponad 6 mln dzieci.

– Proponujemy „Polskę smakować w turystyce”. Agroturystyka to „strzał w dziesiątkę” – pieniądze zostają w kraju, ludzie odpoczywają i poznają tradycyjne smaki. Z pewnością na naszej wsi każdy znajdzie coś odpowiedniego dla siebie. Polska jest piękna i w każdym jej zakątku czekają inne turystyczne atrakcje. Nasze dziedzictwo kulinarne jest bardzo bogate – specjały poszczególnych regionów, różne smakołyki i miejscowe dania łączące często smaki różnych kuchni. Czy trzeba czegoś więcej? – dodaje Ardanowski.

Z badań przygotowanych na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej wynika, że aż 82 proc. Polaków, którzy planują urlop w najbliższych miesiącach, zamierza spędzić go na terenie naszego kraju.

Ministerstwo rolnictwa akcją „Odpoczywaj na wsi” zachęca, by robić to w zgodzie z naturą. To szansa nie tylko na wsparcie lokalnych producentów i właścicieli gospodarstw agroturystycznych, to także wyraz troski o nasze zdrowie, i zdrowie naszych najbliższych.