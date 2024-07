Cysterna przeciwpożarowa na żniwa, bo strzeżonego Pan Bóg strzeże. Ile to kosztuje?

Każdy pożar maszyny na polu to tragedia. Gdy wybucha, a zawsze jest nagły i niespodziewany, trudno go ugasić nawet największą gaśnicą. Znaleźliśmy jednak sprzęt, który poradzi sobie z takim zagrożeniem. To cysterna przeciwpożarowa Kobzarenko.

Rynek maszyn rolniczych zmienia się niemal z roku na rok. Wciąż powstają takie, które łączą w sobie dwie, a nawet więcej funkcji do tej pory występujących osobno. Jednak wśród tych wszystkich maszyn znaleźliśmy jedną, która przeznaczona jest tylko do jednej rzeczy – do gaszenia pożaru, by chronić dobytek i życie. Tą maszyną jest cysterna przeciwpożarowa PC-6 produkowana przez firmę Kobzarenko.

Choć jej głównym celem jest gaszenie pożarów, to cysterna ta może być wykorzystywana do wielu innych celów. Jej spora pojemność, a jest to 6000 litrów, pozwala na magazynowanie wody i jej transport na spore odległości nawet w trudnym terenie. Jej możliwości pozwalają na wykorzystywanie także do mycia budynków i sprzętu. Można za jej pomocą także podlewać i to nie tylko ogródki.

I ty możesz zostać własnym strażakiem

W zależności od wyposażenia ta umieszczona na wysokim podwoziu cysterna może posiadać własną motopompę lub czerpać moc z wałka WOM ciągnika o mocy minimalnej 80 koni mechanicznych. PC-6 posiada na wyposażeniu pełen pakiet przeciwpożarowy, w którego skład wchodzą między innymi:

– umieszczona na szczycie własna armatka wodna o zasięgu strumienia 35 metrów,

– wąż strażacki długości 20 metrów,

– system silnych ledowych reflektorów do pracy nocą,

– własna wysokowydajna pompa wody,

Całkowite napełnienie cysterny przeciwpożarowej PC-6 Kobzarenko przy zasilaniu wałkiem WOM z ciągnika zajmuje 10 do 12 minut, a opróżnienie całej 6000-litrowej beczki przy maksymalnej wydajności trwa zaledwie 8 min. Natomiast w przypadku zasilania cysterny za pomocą motopompy firmy Honda wydajność jest niewiele mniejsza i czas potrzebny na wypompowanie beczki wynosi 10-12 minut.

W przypadku opcji z motopompą cysterna przeciwpożarowa może oczywiście także pracować stacjonarnie, dostarczając wodę lub ją przepompowując w przypadku braku innych źródeł zasilania.

A ile kosztuje taka cysterna?

Jak podaje Technopol Agro, dystrybutor tego sprzętu, cysterna przeciwpożarowa Kobzarenko PC-6 kosztuje 23 982 euro netto. Nie jest to może mało, ale uniwersalność tego urządzenia robi wrażenie, choć życzymy sobie, by nigdy nie była wykorzystana do gaszenia pożarów.