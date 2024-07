Czym uprawić ściernisko? Broną talerzową czy może płytko podciąć Cobrą? (video)

Płytkie podcięcie gleby na całej szerokości roboczej maszyny, przerwanie parowania wody z gleby, równe i szybkie kiełkowanie chwastów i samosiewów – to główne zadania agregatu Amazone Cobra 6000 2TX wyposażonego w redlice stopkowe podczas pracy na ściernisku.

Cobra może być wyposażona w dwa rodzaje elementów roboczych; pierwszy to wspomniane już redlice stopkowe do podcięcia gleby na całej szerokości roboczej maszyny, zaś drugi rodzaj to dłuto o szerokości 40 mm, służąca do głębszej uprawy, najczęściej wiosennej. Dzięki swojej konstrukcji nie wyciągają one zbyt dużej ilości gleby z niższych warstw, dzięki czemu nie dochodzi do nadmiernego przesuszania. Ponadto uprawa tymi elementami pozwala na lepsze zaabsorbowanie wody po większych opadach deszczu.

Maszynę wyposażono w 6 rzędów zębów rozmieszczonych w odstępie 65 cm. Wysokość ramy maszyny to 60 cm. Można ją wyposażyć w różnego rodzaju narzędzia doprawiające; z przodu może być to wał nożowy, szczególnie przydatny do rozdrobnienia resztek pożniwnych lub poplonów, lub włóka. Cobra może też zostać wyposażona w szereg udostępnianych przez firmę Amazone wałów doprawiających.

Czy Cobra może zastąpić w uprawie ścierniska bronę talerzową? M.in. o to zapytaliśmy Michała Hreczyńskiego, specjalistę firmy Amazone.