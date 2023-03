Cummins inwestuje 10 mln dolarów w nowy zakład odbudowy silników w Krakowie

Cummins, największy na świecie niezależny producent silników, otworzy w Krakowie nowoczesne centrum odbudowy silników o dużej mocy. Nowy obiekt rozpocznie działalność pod koniec roku i będzie pierwszym tego typu specjalistycznym ośrodkiem firmy w Europie.

Dzięki inwestycji o wartości 10 mln dolarów, Cummins Polska zapewni klientom w całym regionie strategiczne wsparcie w zakresie specjalistycznych procesów odbudowy silników oraz lepszą obsługę lokalnym partnerom z Polski, dzięki znacznie zwiększonym możliwościom dystrybucyjnym i magazynowym.

– Nowy obiekt o powierzchni 4 600 mkw. pomoże sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu odbiorców firmy na specjalistyczne usługi odbudowy silników. Pozwoli również lepiej odpowiadać na zróżnicowane potrzeby klientów Cummins w całej Europie, zapewniając im najwyższą jakość usług serwisowych, poprawiających żywotność silnika, zwiększających jego wydajność oraz obniżających koszty – czytamy w informacji firmy – czytamy w komunikacie firmy.

Krakowskie centrum będzie uzupełnieniem istniejącej już globalnej sieci wyspecjalizowanych zakładów Cummins, przeznaczonych do odbudowy silników o dużej mocy, o pojemności 19 litrów i większych, w tym modeli silników Cummins, jak QSK19, QSK38 i QSK60. Ponadto, nowy zakład będzie w stanie remontować i przebudowywać mniejsze silniki z rodziny Mid Range oraz Heavy Duty. Z racji tego, że jednostki te pracują w najbardziej wymagających warunkach, proces przebudowy – obejmujący kompletny demontaż, czyszczenie, kontrolę, wymianę głównych komponentów, udoskonalenia konstrukcyjne i testy – ma na celu przedłużenie żywotności oryginalnego silnika. W wielu przypadkach owe działania mogą również poprawić wydajność paliwową i osiągi silnika, czyniąc cykl życia produktu bardziej zrównoważonym.

– Jest to znaczący krok w zwiększaniu obecności Cummins w Polsce i innych krajach europejskich, pozwalający nam skuteczniej zaspokajać zapotrzebowanie na usługi odbudowy silników wśród wielu segmentów rynku. Po zakończeniu tego rygorystycznego procesu, produkt można uznać za „nowy”, zapewniający osiągi takie same lub wyższe niż oryginalny silnik, dlatego inwestycja z pewnością okaże się korzystna zarówno dla naszych obecnych, jak i przyszłych partnerów. Jest to również strategiczny ruch dla Cummins w skali globalnej, ponieważ krakowski zakład znacznie rozszerza zakres usług oferowanych w regionie, jednocześnie zwiększając możliwości składowania i dystrybucji, w tym dzięki sześć razy większej niż dotychczas powierzchni magazynowej – powiedział Marek Matuszewski, Country Leader na Polskę, Kraje Bałtyckie i Ukrainę w Cummins.

– Lokalizacja pierwszego tego typu centrum naszej firmy w Europie również nie jest przypadkowa. Znajduje się ono w pobliżu międzynarodowego lotniska w Krakowie oraz przy głównej autostradzie łączącej miasto z innymi ośrodkami europejskimi, przez co dysponuje doskonałymi połączeniami drogowymi, kolejowymi i lotniczymi z pozostałymi krajami kluczowymi dla nas i naszych klientów. Ponadto, ze względu na bliskie sąsiedztwo świetnych uczelni technicznych, do naszego zespołu będzie mogło dołączyć więcej światowej klasy specjalistów – dodał.

W nowym centrum znajdą zastosowanie liczne zrównoważone rozwiązania, w tym zaawansowana technologicznie myjnia mikrobiologiczna wykorzystująca ponownie do 100% wody, instalacja paneli słonecznych, pozwalająca Cummins na korzystanie z własnej zielonej energii, a także punkty ładowania pojazdów elektrycznych. Dodatkowo, będzie ono wyposażone w innowacyjne instalacje, takie jak dwie 15-tonowe suwnice, żurawie, komórkę testową z hamownią silnikową, kabinę lakierniczą oraz urządzenie do mycia i czyszczenia silników. W obiekcie znajdą się dwa stanowiska do demontażu, cztery stanowiska do montażu silników o wysokiej mocy i trzy stanowiska do montażu silników z rodzin MD/HD (Mid Range/Heavy Duty) oraz stanowisko testowe MILLIPORE. Tak specjalistyczne możliwości centrum będą więc w naturalny sposób generować dodatkowe zainteresowanie Polską wśród klientów spoza kraju.

Cummins działa w Polsce od blisko 30 lat i obecnie posiada na jej terenie cztery oddziały: w Krakowie, Gdańsku, Lubinie i Łomiankach k/ Warszawy, wszystkie zlokalizowane strategicznie, tak by były łatwo dostępne dla klientów. Nowo wybudowany obiekt zastąpi dotychczasową placówkę firmy również mieszczącą się w Krakowie i rozszerzy jej obecne możliwości operacyjne, w tym związane z odbudową silników. Oznacza to, że jeszcze w tym roku do istniejącego zespołu Cummins Polska w Krakowie dołączą specjaliści z zakresu administracji i finansów, a także inżynierowie.

Źródło: Cummins