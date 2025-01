Cukrownie we Francji pod presją cukru z Ukrainy. Cierpią również plantatorzy

Liczba cukrowni we Francji w ciągu ostatnich 10 lat spadła do 19. Falę zamknięć przyspiesza import taniego cukru z Ukrainy, choroby buraków, niekorzystny klimat, regulacje prawne i środowiskowe. Rynek ulega coraz większej koncentracji.

Spadek produkcji i spadek cen

Jak informuje Reuters, rodzinna francuska firma Ouvre podjęła decyzję o zamknięciu swojej jedynej cukrowni zlokalizowanej w Souppes-sur-Loing, na południe od Paryża, o wydajności około 60 000 ton cukru rocznie, z powodu problemów technicznych i finansowych. Zatrzymanie produkcji zbiega się z przewidywanym spadkiem produkcji cukru we Francji w nadchodzącym sezonie i spadkiem cen cukru.

– Na nasyconym rynku, gdzie nasi konkurenci, duże grupy przemysłowe, redukują liczbę swoich fabryk, koszt renowacji naszych narzędzi przemysłowych przekracza nasze możliwości finansowe – powiedział w oświadczeniu przesłanym do Reutersa Julien Ouvre, dyrektor generalny Ouvre and Sons.

Spółdzielnia nie ulega kryzysom

Firma początkowo miała nadzieję na powrót do działalności w sezonie 2025/2026 i poprosiła drugie co do wielkości we Francji przedsiębiorstwo cukrownicze – Cristal Union – o przetworzenie buraków od swoich dostawców. Nie udało jej się jednak przezwyciężyć problemów finansowych.

Cristal Union jest spółdzielnią, należącą do czołowych europejskich producentów cukru i alkoholu. Zrzesza ponad 2000 pracowników na poziomie Grupy i 9000 współpracowników. Jej pozycja na rynku dowodzi wartości działania na rynku rolno-spożywczym w modelu spółdzielczym – w Polsce dowodem na to są spółdzielnie mleczarskie.

Zakłady zamyka nawet filia Suedzcuker

Francja jest największym producentem cukru w Unii Europejskiej, ale seria słabych zbiorów, spowodowana niekorzystną pogodą i chorobami, zniechęciła niektórych rolników do uprawy buraków, co ograniczyło dostawy dla producentów cukru. Ostatnio spadek cen cukru uderzył w zyski.

Zamknięcie zmniejsza liczbę cukrowni we Francji z 25 pod koniec ostatniej dekady do 19. Cristal Union i Saint Louis Sucre, francuska filia największego europejskiego producenta cukru Suedzucker zamknęły po dwa zakłady, natomiast czołowy producent Tereos zamknął jeden. Tereos zamierza również zamknąć swoją gorzelnię w Morains we wschodniej Francji.

Ograniczenia środowiskowe

– Opłacalność uprawy buraków w Tereos z pewnością się poprawia, ale członkowie spółdzielni borykają się z ograniczeniami regulacyjnymi (ustawodawczymi, zdrowotnymi, środowiskowymi) i ekonomicznymi, które skutkują trwałym zmniejszeniem powierzchni zasiewów – stwierdziła spółka Tereos w oświadczeniu z roku 2023.

Presja importu z Ukrainy

Natomiast Saint-Louis Sucre przekazał swoim członkom informację, że w 2025 r. zmniejszy powierzchnię upraw o 15% ze względu na niższe ceny cukru w Europie i wysoki import z Ukrainy.

– W Europie wzrost zapasów i produkcji wciąż wywiera presję na cenę białego cukru, która pod koniec listopada wynosi około 540 USD za tonę. Dodatkowo Ukraina, z przewidywanymi zbiorami na poziomie 1,7 mln ton, wyeksportuje do UE do 109 000 ton między styczniem 2025 a czerwcem 2025. Dyskusje na temat przyszłych kwot mają się rozpocząć z nową Komisją Europejską – poinformował Daniel Calmejane, dyrektor ds. przemysłu i sprzedaży eksportowej Saint Louis Sucre.

Ceny cukru najniższe od 3 lat

Według najnowszych dostępnych danych europejskie ceny cukru spadły o 30% w ciągu roku do listopada, osiągając dwuletni najniższy poziom 599 euro za tonę. We wtorek 14 stycznia światowe ceny cukru utrzymywały się w pobliżu najniższych poziomów od trzech lat.