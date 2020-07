Crossover Harvesting – nowe kombajny od New Hollanda

New Holland Agriculture wprowadza na rynek serię dwurotorowych kombajnów CH Crossover Harvesting, które będą reprezentowały markę w segmencie maszyn o średniej mocy.

New Holland Agriculture prezentuje kombajn CH7.70, który wprowadza koncepcję Crossover Harvesting, łączącą w sobie technologię separacji ziarna Twin Rotor ze sprawdzoną technologią konwencjonalnego omłotu.

Wg producenta ekonomiczny silnik z opatentowaną technologią HI-eSCR 2 spełniający wymogi normy Stage V i pozwala osiągnąć wysoką wydajność przy minimalnych kosztach eksploatacji. Wydajność kombajnu idzie w parze z wysokim poziomem komfortu, który zapewnia kabina Harvest Suite Deluxe.

– Opracowaliśmy model CH7.70 specjalnie z myślą o profesjonalnych rolnikach oraz firmach świadczących usługi, którym potrzebny jest kombajn zapewniający najwyższą wydajność w każdych warunkach oraz niskie koszty eksploatacji maszyny. Nowy model CH7.70 cechują wszystkie zalety doskonałej technologii separacji ziarna Twin Rotor o 45-letniej tradycji oraz najlepszej technologii omłotu: najwyższa w klasie wydajność, wysoka jakość ziarna i słomy, wszechstronność przy zbiorze wielu upraw roślinnych, niezawodność i niskie koszty eksploatacji. Ta unikatowa koncepcja otwiera erę technologii Crossover Harvesting marki New Holland – wyjaśnia przedstawiciel marki, Lars Skjoldager Sørensen.

– Nowy kombajn Crossover wprowadza do bogatej oferty marki New Holland nowy segment, pozycjonowany pomiędzy konwencjonalnymi kombajnami średniej mocy i flagowymi modelami rotorowymi, dzięki czemu zwiększa możliwości wyboru klientów, wychodząc naprzeciw specjalnym wymogom różnych gospodarstw rolnych. Nowa koncepcja Crossover Harvesting sięga po najlepsze elementy naszej wiedzy specjalistycznej w zakresie prowadzenia żniw, aby każdy rolnik i usługodawca mógł osiągnąć większą wydajność, efektywność i wszechstronność. – Łączy ona w sobie najlepsze elementy z dwóch światów – doskonałe technologie konwencjonalne i podwójnego rotora marki New Holland, aby zapewnić najwyższą w segmencie wydajność – stwierdza Lionel Gleyroux, z europejskiego zespołu zajmującego się kombajnami zbożowymi i maszynami flagowymi marki New Holland

– Dzięki koncepcji Crossover Harvesting nasi klienci po prostu zyskują dzięki większej wydajności, wyższej jakości i większych oszczędnościach. Nowe kombajny serii CH z dumą prezentują logo Crossover Harvesting, sygnalizujące rewolucyjne zmiany wewnątrz – dodaje Lionel Gleyroux.

– marka New Holland zrewolucjonizowała sposób prowadzenia żniw przed ponad 45 laty. Dziś, wprowadzając na rynek nowy kombajn CH Crossover Harvesting, potwierdza swoją rolę globalnego lidera w segmencie maszyn żniwnych – stwierdził Carlo Lambro, prezydent New Holland Agriculture.

Technologia Crossover Harvesting ma zapewnić wysokie jakość i wydajność

Zdaniem producenta, nowa technologia Crossover pozwala osiągnąć o 25% wyższą wydajność w porównaniu z kombajnami konwencjonalnymi w tej klasie. Dwubębnowa młocarnia o wzmocnionej, wytrzymałej konstrukcji, wyposażona w największy w segmencie bęben młócący o średnicy 600 mm, ma zapewnić doskonałą wydajność omłotu, a ogromy bęben wraz z łatwym w obsłudze segmentowym klepiskiem pozwolić osiągnąć najwyższą wszechstronność i szybkie przejście ze zbioru jednej rośliny na drugą w czasie krótszym niż 20 minut.

Prędkość roboczą bębna można regulować z kabiny za pomocą trwałej, hydraulicznej przekładni bezstopniowej, co umożliwia operatorowi w prosty sposób dobrze dostosować prędkość do uprawy roślinnej i warunków na danym polu. W systemie omłotu zastosowano renomowany system marki New Holland, Opti-Thresh, który dostosowuje parametry pracy do stanu uprawy roślinnej i jej dojrzałości poprzez zmianę położenia tylnego segmentu klepiska. Nie są do tego wymagane żadne narzędzia. Odsunięcie górnego segmentu od bębna sprawia, że proces omłotu przebiega delikatniej, co poprawia jakość słomy.

Zastosowana w kombajnie CH7.70 technologia Crossover Harvesting łączy w sobie wysoko wydajny system oparty na dwóch bębnach z renomowaną koncepcją Twin Rotor marki New Holland. Ponad 45 lat od wprowadzenia na rynek, system Twin Rotor zapewnia najbardziej wydajny w branży i delikatny omłot oraz redukcję ilości popękanego ziarna. Specjalnie zaprojektowany system dwóch rotorów o średnicy 21 cali i długości 3,45 m zapewnia największy w klasie obszar separacji o powierzchni około 2,9 m2 i idealnie wpisuje się w misję kombajnu CH7.70. Przy przejściu ze zbioru jednej uprawy roślinnej na zbiór drugiej, w systemie wymagane są tylko niewielkie modyfikacje, co przekłada się na wyjątkową wszechstronność kombajnu.

W kombajnie CH7.70 można stosować zespoły żniwne Varifeed o szerokości do 9,15 m, w tym również ich najnowszą wersję o szerokości 8,53 m, która została stworzona specjalnie pod kątem tej serii kombajnów. Pochylenie płyty czołowej przenośnika pochyłego można regulować mechanicznie, aby zapewnić idealne dopasowanie do zespołu żniwnego, a tym samym ustawić idealny kąt dla różnych zespołów żniwnych, w celu zapewnienia płynnego przepływu masy żniwnej przy zbiorze każdej uprawy roślinnej i zwiększenia przepustowości.

System czyszczenia z trzema kaskadami z jeszcze wyższą wydajnością

Wydajność czyszczenia w nowym modelu CH7.70 jest idealnie dopasowana do wysokiej przepustowości systemu omłotu i separacji. W kombajnie zastosowano unikatowy, kaskadowy system czyszczenia ziarna, Triple-Clean marki New Holland, który dzięki wprowadzeniu dodatkowej kaskady pośrodku podsiewacza zwiększa wydajność czyszczenia nawet o 15%. Dolny przenośnik ślimakowy z podwójną spiralą zapewnia szybszy transport ziarna do przenośnika ziarnowego, co przekłada się na dalsze zwiększenie wydajności.

Model CH7.70 sprawdza się również przy pracy na pochyłościach dzięki renomowanemu systemowi SmartSieve, który automatycznie kompensuje boczne pochylenie do nawet 25%, zapewniając równomierne obciążenie sit, a tym samym równomierne czyszczenie. System steruje również pracą sit w oparciu o prędkość obrotową wentylatora i wielkości ziaren, aby zapewnić idealny kąt podrzucania. Ponadto wielokrotnie nagradzany system Opti-Fan automatycznie kompensuje wahania prędkości ziarna na koszu sitowym, gdy maszyna pracuje na zboczach. Zmniejsza prędkość wentylatora podczas jazdy pod górę, aby żadne ziarno nie zostało utracone z tyłu kombajnu, natomiast podczas zjeżdżania z góry, prędkość wentylatora jest zwiększana, aby zapobiec przeciążeniu sit.

Wersja kombajnu Laterale zapewnia komfortową i wydajną pracę na stromych stokach

W wersji Laterale zastosowano wydajny automatyczny system poziomowania, który kompensuje boczne pochylenie na stokach nawet do 18% i dzięki temu pozwala utrzymać wysoką wydajność przy pracy w terenie pagórkowatym. Stanowi on uzupełnienie standardowo stosowanych systemów Triple-Clean i samopoziomującego się systemu Smart Sieve™, co zapewnia optymalny efekt czyszczenia ziarna przy pracy w trudnym terenie.

Stosunek zużycia paliwa do kosztów eksploatacji

W modelu CH7.70 zastosowano renomowany silnik Cursor 9 o mocy 374 KM (o 34 KM więcej niż w modelu CX6.90), aby zapewnić stałą moc i ekonomiczną pod względem zużycia paliwa pracę w każdych warunkach. Dzięki zastosowaniu opatentowanej, opracowanej przez firmę FPT Industrial technologii HI-eSCR 2 spełnia on wymogi normy emisji spalin Stage V. Kombajn CH został zaprojektowany z myślą o ułatwieniu codziennych prac konserwacyjnych – ograniczają się one do przesmarowania czterech punktów smarowania co znacznie skraca czas ich wykonania, a duże drzwi serwisowe na górze osłony wylotowej ułatwiają dostęp. Bezobsługowy układ neutralizacji spalin i wyjątkowo niskie zużycie paliwa przekładają się na niezwykle niskie koszty eksploatacji.

Ponadto, oferowana standardowo wydłużona, trzyletnia gwarancja (1200 roboczogodzin silnika), która swym zakresem obejmuje silnik, układ przeniesienia napędu i układ neutralizacji spalin, oraz długi 600-godzinny okres pomiędzy przeglądami jeszcze bardziej redukują koszty eksploatacji kombajnu. Jest to świadectwem zaufania marki w najwyższą jakość jej flagowych kombajnów i zaangażowania na rzecz zapewnienia swym klientom przejrzystości w zakresie kosztów użytkowania maszyny.

Źródło: NH