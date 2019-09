Corteva Agriscience zainwestuje w Lavie Bio, spółkę zależną Evogene zajmującą się produktami biologicznymi dla rolnictwa

Inwestycja obejmuje udziały kapitałowe oraz akcje spółki Corteva w Taxon Biosciences w zamian za akcje w Lavie Bio.

W dniu dzisiejszym Corteva, Inc. (NYSE: CTVA), wiodąca firma specjalizująca się w rolnictwie, oraz Evogene Ltd. (kod NASDAQ, TASE: EVGN), wiodąca spółka biotechnologiczna opracowująca nowatorskie produkty dla sektora life science, ogłosiły, że Corteva zainwestuje w Lavie Bio (Lavie), spółkę zależną Evogene, zajmującą się produktami biologicznymi dla rolnictwa. W zamian za akcje Taxon Biosciences oraz inwestycję kapitałową Corteva przejmie ok. 30 procent udziałów kapitałowych w Lavie, natomiast Evogene obejmie ok. 70 procent udziałów kapitałowych w Lavie.

Potencjał Taxon Biosciences stanowi wartość dodaną dla Lavie, dzięki czemu możliwy będzie dalszy rozwój jej produktów. Aktywa spółki Taxon Biosciences, w tym obszerny zbiór mikrobiologiczny i produkty w procesie opracowywania, zostaną zintegrowane z procedurami badawczymi firmy Lavie. Pozwoli to przyspieszyć rozwój jej produktów i rozwijać metodę designu biologicznego.

Inwestycja w Lavie zapewni Cortevie także pewne prawa w odniesieniu do rozwijanego obecnie portfolio dla kukurydzy i soi, umożliwiając Lavie korzystanie z dostępu do głównego światowego rynku kukurydzy i soi, jakim dysponuje Corteva.

– Ta transakcja jest dowodem nieustającego zaangażowania Cortevy na rzecz dostarczania na rynek nowych i zróżnicowanych technologii dla naszych klientów – mówi Susanne Wasson, Crop Protection Business Platform President w Corteva Agriscience. – Cieszy nas rozpoczęcie współpracy z Lavie Bio, liderem w dziedzinie produktów biologicznych dla rolnictwa. Dzięki temu będziemy mogli przyspieszyć prace zmierzające do wprowadzania na rynek innowacji ukierunkowanych na klienta w tym prężnie rozwijającym się sektorze, co pozostaje w centrum naszego zainteresowania – dodaje Wasson.

– Niezmiernie cieszy nas połączenie przejęcia Taxon i inwestycji kapitałowej podejmowanej przez firmę Corteva, światowego lidera na rynku rolniczym, po blisko dwóch latach współpracy na rzecz wzajemnego rozwoju – powiedział Ofer Haviv, President & CEO w Evogene oraz Chairman of the Board w Lavie Bio. – Wierzymy, że ta transakcja, zapewniając zarówno dodatkowe technologie komplementarne, jak i możliwości wejścia na rynek, znacząco przyczyni się do poprawy możliwości Lavie w zakresie rozwoju i komercjalizacji następnej generacji produktów biologicznych dla rolnictwa.

– Bardzo się cieszymy, że Corteva, wiodąca na świecie firma rolnicza, podtrzymuje partnerską współpracę z Lavie – stwierdził Ido Dor, CEO w Lavie Bio. – Jestem przekonany, że pozycja lidera w zakresie innowacji dla rolnictwa, jaką cieszy się Corteva, w połączeniu z komplementarnymi możliwościami, jakie wniesiemy poprzez przejęcie Taxon Biosciences,

pozwoli Lavie zrealizować jej misję, jaką jest poprawa jakości żywności i wydajności oraz działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju w rolnictwie poprzez wprowadzanie następnej generacji produktów biologicznych dla rolnictwa opartych na mikrobiomie.

Produkty biologiczne dla rolnictwa obejmują produkty o zastosowaniu zewnętrznym, pochodzące z naturalnych, biologicznych źródeł, takich jak mikro- i makroorganizmy, produkty biochemiczne i minerały w celu optymalizacji ogólnego zdrowia roślin.

Produkty biologiczne dla rolnictwa obejmują środki biostymulujące, aby osiągnąć maksymalne plony i trwałość, oraz biopestycydy o działaniu owadobójczym. Sektor produktów biologicznych dla rolnictwa jest rozwijającym się segmentem rynku środków produkcji rolnej.

Zainteresowanie Lavie skupia się na poprawie jakości żywności, zrównoważonym rolnictwie i wydajności poprzez rozwój nowatorskich produktów biologicznych dla rolnictwa opartych na mikrobiomie. W ramach swego unikalnego podejścia Lavie korzysta z autorskiej biologicznej platformy biologicznego modelowania komputerowego (CPB), opracowanej przez Evogene, która wykorzystuje duże ilości danych i zaawansowane rozwiązania informatyczne do tworzenia produktów następnej generacji opartych na mikrobiomie, poprzez etapy odkrywania, optymalizacji i rozwoju. Opracowywane produkty firmy Lavie są odpowiedzią na główne potrzeby upraw szeregowych, takich jak uprawy kukurydzy i pszenicy, a także upraw specjalistycznych, takich jak uprawy winogron.

komunikat prasowy: Corteva