Corteva Agriscience sponsorem wirtualnej gry Farming Simulator oraz rozgrywek ligowych

Corteva Agriscience przedłuża na rok 2021 sponsoring gry wideo Farming Simulator oraz rozgrywek ligi. Celem firmy jest dalsze zaangażowanie w inspirowanie następnego pokolenia rolników.

Corteva jest głównym sponsorem popularnej gry wideo Farming Simulator od 2019 roku. Stworzony przez Giants Software symulator rolniczy przyciągnął miliony wirtualnych farmerów z całego świata, chętnych do udziału w symulacji realnych aktywności rolniczych oraz ekonomiki zarządzania gospodarstwem.

W grze wykorzystane są produkty firmy Corteva Agriscience, w tym nasiona Pioneer i środki ochrony roślin, co czyni rozgrywkę bardziej realną i wprowadza graczy w zaawansowane tajniki prowadzenia gospodarstwa, ponoszenia nakładów i stosowania różnych technik upraw i hodowli.

W sezonie 2020-2021 planowane są mistrzostwa ligi Farming Simulator rozgrywane w ramach 11 konkurencji, w tym sesje online i wydarzenia na żywo w całej Europie. Po raz pierwszy w zmaganiach ligi Corteva wystawi swój własny zespół – Burning-Gamers.de (BG Powered by Corteva Agriscience), który weźmie udział w turniejach pod nazwą Corteva Agriscience.

Dana Bolden, dyrektor ds. komunikacji w Corteva Agriscience, powiedziała: „Zarówno w rzeczywistości, jak i w grze, staramy się wzbudzić entuzjazm wśród młodego pokolenia rolników. Naszym zaangażowaniem w e-sport pragniemy dotrzeć do zawodników, którzy interesują się rolnictwem oraz do przyszłych farmerów, którzy uwielbiają gry komputerowe – Farming Simulator jest świetną platformą do interakcji z młodym pokoleniem”.

„Corteva koncentruje swoje wysiłki na efektywnym wykorzystaniu nauki, technologii i innowacji do skutecznego pobudzenia myślenia o przyszłości i stosowania zasad zrównoważonego rolnictwa. Dzięki Farming Simulator mamy nadzieję wykorzystać tę samą pasję i zaprezentować innowacje w rolnictwie” – dodała.

Przyjęta przez firmę Corteva strategia zrównoważonego rozwoju do roku 2030 obejmuje 14 celów do zrealizowania w ciągu najbliższych 10 lat w ramach czterech zasadniczych filarów: cele, na osiągnięciu których skorzystają rolnicy; cele, na osiągnięciu których skorzysta ziemia; cele na osiągnięciu których skorzystają społeczności – w tym zobowiązanie do wspierania młodzieży – oraz cele dotyczące działalności spółki.

Bolden dodała: „Współpraca w ramach Farming Simulator jest jedną z kilku konkretnych inicjatyw, podjętych przez Cortevę w celu zaangażowania młodych ludzi i urzeczywistnienia naszej wizji zrównoważonego rozwoju. Ta inicjatywa wzbogaca nasze życie tu i teraz oraz ma wpływ na przyszłość kolejnych pokoleń. Cieszymy się, że do reprezentowania Cortevy w lidze udało nam się pozyskać graczy z popularnej drużyny Burning-Gamers.de”.

Kapitan drużyny BG Powered by Corteva Agriscience Felix Hasenberger powiedział: „Miło nam, że mamy możliwość udziału w rywalizacji Farming Simulator League 2021 reprezentując barwy Corteva Agriscience. Jesteśmy dumni, że przypadł nam zaszczyt współuczestniczenia z firmą w rozbudzaniu entuzjazmu do działania wśród młodego pokolenia rolników. Do zobaczenia na turniejach!”

Finał sponsorowanej przez Cortevę ligi Farming Simulator 2019-2020 odbył się we wrześniu 2020 roku, a pierwszą nagrodę przyznano drużynie Trelleborg.