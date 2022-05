Corteva Agriscience otwiera swoje pierwsze Centrum Technologii Nasiennych w Europie

Corteva Agriscience otworzyła nowe Centrum Technologii Nasiennych (Center for Seed Applied Technologies, CSAT) w południowozachodniej Francji. Pomoże ono tworzyć innowacyjne rozwiązania dla europejskich rolników.

Centrum w Aussonne to dla Cortevy pierwsze takie centrum w Europie i trzecie na świecie. Centrum skupiać się będzie na rozwoju oferty poprzez inwestycje naukowe w nowoczesne rozwiązania dotyczące zapraw, które pomogą rolnikom sprostać wyzwaniom zmieniającego się sektora agro. Zaprawy nasienne chronią młode rośliny przed szkodnikami i chorobami oraz zapewniają lepszy start, co przekłada się na wyższy plon i większy zysk.

Centrum będzie działać jako laboratorium, centrum badawcze i miejsce zaprawiania nasion z precyzyjnymi schematami działań mające na celu wspomaganie innowacji, formulacji i testowania praktycznych rozwiązań. Ten proces umożliwia tworzenie zapraw nasiennych zdolnych do rozwiązywania problemów w gospodarstwach. Dzięki temu, więcej rolników może korzystać z innowacji w zaprawach nasiennych zapewniających odpowiednią dawkę aplikowanej substancji, lepsze działanie w praktyce i lepsze wyniki, co jest zgodne celami zrównoważonego rozwoju Corteva Agriscience.

Centrum będzie współpracowało również z partnerami biznesowymi, co umożliwi oferowanie testów i badań pomagających w zwiększaniu efektywności zaprawiania nasion.

– Powstanie Centrum w Europie to dobra wiadomość dla innowacji. Centrum dostarczy rolnikom narzędzia, jakich potrzebują do wytwarzania żywności zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Ponieważ zaprawy nasienne działają bezpośrednio na nasionach, inaczej niż środki ochrony roślin stosowane na polu, to dzięki temu mogą obniżać ślad środowiskowy rolnictwa. Wierzymy w podejście oparte na kooperacji, dlatego wspieramy naszych partnerów udostępniając im usługi dotyczące formulacji i testowania. Dzięki temu, rolnicy otrzymują najlepsze możliwe produkty dostępne na rynku. Corteva Agriscience zainwestowała w ten projekt prawie 6 milionów euro, wspomagając w ten sposób wysiłki wzmacniające swoją ofertę nasienną. Jesteśmy firmą skupiającą się na producentach i konsumentach żywności. Centrum pomoże rolnikom zwiększyć produktywność, a także sprosta zapotrzebowaniu konsumentów na bardziej zrównoważone rolnictwo – powiedział Igor Teslenko, prezes Corteva Agriscience w Europie.

Corteva już oferuje szereg rozwiązań donasiennych (Seed Applied Technology, SAT), w tym insektycydowe zaprawy Lumiposa oraz Lumivia, fungicydowe zaprawy Lumisena oraz Lumiflex, także nawóz donasienny Lumidapt.