Corteva Agriscience laureatem nagród Manufacturing Leadership 2020

Corteva Agriscience poinformowała dzisiaj o zdobyciu kliku nagród w plebiscycie Manufacturing Leadership Awards organizowanym przez National Association of Manufacturers.

Nagrody przyznano za technologie i wyjątkowe osiągnięcia w następujących kategoriach:

Nagroda w kategorii najlepsza sprawność operacyjna (Operational Excellence Leadership) za innowacyjną technologię produkcji substancji czynnej Arylex™ active, która łączy w sobie poprawę wydajności i zwiększenie zdolności produkcyjnej, z ograniczeniem wytwarzanych odpadów.

Nagroda w kategorii łańcuch dostaw (Supply Chain Leadership) za optymalizację śladu węglowego produktów i opakowań Corteva Agriscience dzięki przeniesieniu końcowego etapu produkcji do baz regionalnych, a więc bliżej klientów.

Nagroda w kategorii zrównoważony rozwój (Sustainability Leadership) za zaawansowaną technologicznie produkcję substancji czynnej Inatreq active, dzięki czemu możliwe jest wprowadzenie na rynek tego środka grzybobójczego pochodzenia naturalnego.

Ponadto Juan Banales, Kierownik ds. Technicznych zakładu produkcyjnego Corteva Agriscience w Pittsburgu w Kalifornii, został nagrodzony w kategorii przywództwa następnej generacji (Next-Generation Leadership). Nagroda przyznawana wybitnym specjalistom z dziedziny produkcji w wieku do 30 lat jest dowodem uznania innowacyjnego stylu przywództwa Juana Banalesa w firmie Corteva oraz jego szerokiego wkładu na rzecz społeczności m.in. jako radny miasta Pittsburg.

Symboliczne przekazanie nagród dla firmy Corteva odbędzie się podczas wirtualnej Gali Manufacturing Leadership Awards 8 października 2020 r.

– Dzięki tym nagrodom Corteva Agriscience znalazła się w gronie uznanych liderów, którzy kształtują przyszłość światowej produkcji – powiedział Balaji Venkataraman, globalny dyrektor ds. produkcji i technologii w Corteva Agriscience.

– Jestem niezmiernie dumny z efektów pracy zespołowej i innowacyjności w firmie, począwszy od działu badawczo-rozwojowego w Indianapolis w Indianie po zakłady produkcyjne na całym świecie – dodał.

National Association of Manufacturers (NAM) to największe stowarzyszenie producentów w Stanach Zjednoczonych, reprezentujące małych i dużych producentów z każdego sektora przemysłowego i wszystkich 50 stanów. W produkcji zatrudnionych jest ponad 12 milionów pracowników. W skali rocznej ten sektor wnosi do amerykańskiej gospodarki 2,25 biliona dolarów. Spośród największych sektorów ma on największe znaczenie dla gospodarki oraz przypada na niego ponad ¾ wszystkich nakładów na prace badawczo-rozwojowe w amerykańskich przedsiębiorstwach prywatnych. NAM to silny głos producentów i główny orędownik programu polityki pomocy producentom w konkurowaniu w globalnej gospodarce i tworzeniu miejsc pracy w całych Stanach Zjednoczonych.