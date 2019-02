Corteva Agriscience™ – innowacje dla polskich rolników

2 lutego 2019 roku w Warszawie podczas Agro Days firma Corteva Agriscience™, Dział Rolniczy DowDuPont, przedstawiła swoje nowości na polskim rynku, tj. cztery innowacyjne środki ochrony roślin do uprawy zbóż i rzepaku oraz program edukacyjny dla producentów mleka.

Rafał Kowalski, specjalista ds. agrotechniki, zaprezentował herbicydy nowej generacji wprowadzane w bieżącym roku przez Corteva Agriscience, zawierające substancję czynną z zupełnie nowej grupy chemicznej arylopikolinowe (syntetyczne auksyny) – Arylex™ Active.

Co wyróżnia Arylex™ Active?

Jest to substancja, która bardzo szybko przemieszcza się w roślinie i kumuluje w stożkach wzrostu. Wyróżnia się silnym sposobem wiązania z konkretnymi receptorami auksyn (AFB5), co odróżnia ją od innych substancji biologicznie czynnych z grupy regulatorów wzrostu. Arylex Active działa nawet w trudnych warunkach atmosferycznych (już od 2°C), a niespodziewany deszcz po 1 godzinie od zabiegu nie powoduje zmniejszenia jego skuteczności.. Kilka godzin po aplikacji widoczne są pierwsze objawy działania na chwasty i dzięki temu natychmiast po zabiegu wstrzymany zostaje wzrost i rozwój chwastów. Ponadto można go stosować jesienią i wiosną, zarówno w zbożach, jak i w rzepaku, oraz mieszać z wieloma produktami. W zbożach herbicydy zawierające Arylex Active można wiosną aplikować od fazy 3 liści zbóż do momentu tuż przed kłoszeniem (BBCH 13-45). Sięgając po produkty zawierające Arylex Active, stosuje się niskie dawki substancji aktywnej – od 2,5 do 6 g s.a. na ha. Co bardzo ważne, Arylex Active szybko rozkłada się w tkankach roślin oraz w glebie i to umożliwia bezpieczny dobór roślin następczych. Zwalcza on trudne chwasty, np. mak polny wiosną w rzepaku, bodziszki powschodowo w rzepaku czy przytulię czepną lub jasnoty nawet w zaawansowanych fazach rozwojowych.

Wiosną preparaty zawierające Arylex Active można stosować około 2-3 tygodnie wcześniej niż standardowy, wiosenny termin opryskiwania i daje to możliwość rozłożenia prac polowych w gospodarstwie. Wykorzystując te środki, oszczędzamy czas, wodę i paliwo oraz obniżamy koszty ochrony, gdyż przy wczesnej aplikacji można użyć tylko 100–150 l wody na hektar zamiast 200 l/ha, co umożliwia opryskanie dodatkowych 30–100% powierzchni więcej, przy jednym napełnieniu opryskiwacza. Można wtedy również zmniejszyć dawkę środka, ponieważ chwasty będą w niskich fazach rozwojowych.

Nowe herbicydy (w zależności od formulacji, dawki i terminu zabiegu) zapewniają doskonałą kontrolę szerokiego spektrum gatunków chwastów dwuliściennych, np. przytulii czepnej, gwiazdnicy pospolitej, maku polnego, bodziszków, jasnot, dymnicy pospolitej, komosy białej i innych, przy jednoczesnym zastosowaniu niskich dawek substancji aktywnych, długim terminie aplikacji i komfortowym, bezproblemowym doborze roślin następczyc

Herbicydy nowej generacji zawierające Arylex Active do ochrony zbóż ozimych i jarych to: Pixxaro (uhonorowany tytułem Innowacyjny Produkt Rolniczy 2018), zawierający: Arylex Active + fluroksypyr; Zypar/Renitar/Mattera zawierające: Arylex Active + florasulam (formulacja OD) i Quelex przeznaczony do stosowania w zbożach jesienią, zawierający: Arylex Active + florasulam (formulacja WG). Od tego roku polscy rolnicy zyskają także dostęp do innowacyjnych herbicydów do zwalczania chwastów dwuliściennych w rzepaku: Belkar™ (ArylexTM Active + pikloram) do jesiennej ochrony rzepaku i Korvetto™ (ArylexTM Active + chlopyralid) do wiosennej ochrony rzepaku.

Podczas Agro Days, firma zaprezentowała program edukacyjny „Krowie na zdrowie”. To partnerski, pilotażowy program Corteva Agriscience™, Działu Rolniczego DowDuPont, Barenbrug – globalnego hodowcy i producenta nasion traw oraz De Heus – międzynarodowego lidera w branży paszowej. Ta inicjatywa wpisuje się w misję Corteva Agriscience™, Działu Rolniczego DowDuPont, i ma pomóc rolnikom z całej Polski w poprawnym żywieniu bydła mlecznego. Dzięki programowi producenci mleka będą mogli bezpłatnie otrzymać kompleksowe informacje na temat użytków zielonych, kiszonek i żywienia bydła od liderów w branży.

Autor: Wojciech Suwara