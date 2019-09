Corteva Agriscience i Pro Farm Technologies ogłaszają zawarcie umowy handlowej

Spółki podejmą współpracę w Europie przy tworzeniu produktów opartych na zastrzeżonej technologii Pro Farm, aby zapewnić większe plony.

Spółka Corteva Agriscience i Pro Farm Technologies Ltd, fińska spółka z branży technologii rolniczej zajmująca się opracowywaniem nowatorskich preparatów biologicznych, ogłosiły dziś zawarcie wieloletniej strategicznej umowy handlowej na wyłączność w Europie. Wspólnie zajmą się opracowaniem i komercjalizacją linii preparatów biologicznych do stosowania w nasiennictwie, które będą oparte na zastrzeżonej platformie technologicznej Pro Farm. Dzięki temu europejscy producenci zyskają dostęp do najlepszych narzędzi wspomagających stymulację wzrostu i poprawę zdrowotności roślin. W efekcie pozwoli to na zwiększenie plonów i lepszą jakość.

– Misją Cortevy jest oferowanie rolnikom kompletnych rozwiązań, które pomagają im maksymalizować plony i rozwiązywać różne trudności. Dlatego cieszymy się na współpracę z Pro Farm Technologies, dzięki której powstaną zaprawy nasienne o wysokiej wydajności jako odpowiedź na potrzeby producentów w Europie. Produkty te poprawiają zdrowotność roślin i uwzględniają oczekiwania konsumentów – mówi Andre Negreiros, Seed Applied Technologies Leader, Europe w Corteva Agriscience. – Nasza współpraca odzwierciedla podejście Cortevy do modelu otwartej innowacji opartej na współdziałaniu z podmiotami na całym świecie. Naszym celem jest stworzenie innowacji, które zwiększą wydajność produkcji roślinnej, podniosą jej zrównoważony charakter i umożliwią hodowlę roślin o dużym znaczeniu – zarówno teraz, jak i dla przyszłych pokoleń.

Prowadzone przez Pro Farm badania nad naturalnymi biopolimerami doprowadziły do opracowania nowej platformy biologicznej opartej na substancjach biologicznych pochodzenia roślinnego połączonych z zastrzeżonymi i opatentowanymi preparatami charakteryzującymi się wysokim poziomem skoncentrowania i biodostępności. Produkty do stymulacji wzrostu nasion, powstałe w wyniku tych badań, przyspieszają proces ukorzeniania się roślin i kiełkowania oraz przyczyniają się do poprawy ogólnego zdrowia roślin.

Corteva wprowadzi na rynek europejski pierwsze produkty z portfolio kukurydzy, słonecznika i rzepaku w sezonie 2020/2021, z zasięgiem ponad 10 mln hektarów upraw.

– To doskonała szansa dla Pro Farm, by z naszą ofertą preparatów biologicznych dotrzeć do szerokiego grona odbiorców i pomóc producentom, działającym w coraz bardziej wymagającym środowisku, w zaspokajaniu rosnącego popytu. Nasze porozumienie pozwoli zastosować nasze niezawodne rozwiązania biologiczne na milionach hektarów upraw, wspierając cały łańcuch dostaw żywności, począwszy od rolników – mówi Matti Tiainen, CEO Pro Farm Technologies.

– Skala działania i zasięg rynkowy, który Corteva oferuje naszej platformie, oznacza, że stosując technologię biologiczną Pro Farm pochodzenia roślinnego, mamy szansę wesprzeć produkcję w regionie EMA. Oznacza to, że do 2021 roku możemy uzyskać dodatkowe plony, liczone w miliardach kilogramów, jak możemy prognozować po średnich wzrostach plonów, które uzyskaliśmy dla poszczególnych gatunków roślin podczas badań w terenie. A zatem mamy szansę, aby wywrzeć realny wpływ na codzienne życie producentów roślin. Chcemy również wspomnieć, że jesteśmy pod wrażeniem działania zespołów Cortevy oraz ich bliskiej współpracy z producentami nad wprowadzaniem możliwie jak najlepszych rozwiązań na rynek. To również pomoże nam lepiej zaplanować produkcję – w ramach wieloletniej umowy z Cortevą planujemy bowiem wspólnie wprowadzić na rynek szereg produktów biologicznych dla producentów, opartych na naszej nowatorskiej platformie.

Komunikat prasowy: Corteva Agriscience