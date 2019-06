Corteva Agriscience finalizuje odłączenie się od DowDuPont, stając się tym samym wiodącą, niezależną, globalną firmą specjalizującą się w rolnictwie

Nowa firma jest globalnym liderem na dwóch dużych i atrakcyjnych rynkach – nasion i środków ochrony roślin – a jej fundamenty podbudowuje ciągły rozwój rozwiązań digitalowych dla rolnictwa. Wchodzi na giełdę pod symbolem giełdowym „CTVA”.

Wilmington, Del. – 03 czerwca 2019 r. – Corteva, Inc. (NYSE: CTVA) z sukcesem sfinalizowała swoje odłączenie od DowDuPont, tym samym stając się wiodącą, globalną firmą zorientowaną na rolnictwo, oferującą rolnikom pełną ofertę, dzięki której mogą zwiększać plony i zyski. Corteva Agriscience wprowadza dziś na rynek, na globalną skalę, zbalansowaną ofertę nasion i środków ochrony roślin wraz z nowymi rozwiązaniami cyfrowymi dla rolnictwa oraz najbogatszym spektrum innowacji w branży.

Dystrybucja akcji Cortevy została zakończona 1 czerwca, kiedy to każdy z zarejestrowanych udziałowców DowDuPont otrzymał jedną akcję Cortevy na każde trzy akcje DowDuPont posiadane na koniec dnia biznesowego 24 maja 2019 roku. Akcjonariusze DowDuPoint otrzymają również gotówkę zamiast akcji cząstkowych Cortevy. Akcje Cortevy wchodzą dziś do obiegu giełdowego na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (NYSE) pod nowym symbolem giełdowym „CTVA”.

„Dzisiejsza data wyznacza początek nowego rodzaju firmy rolniczej, znajdującej się w unikatowym położeniu, które pozwala konkurować i wygrywać poprzez dostarczanie rolnikom pełnych rozwiązań niezbędnych do trwałego i długoterminowego rozwoju oraz zwiększenia zysków” mówi Jim Collins, Chief Executive Officer Corteva Agriscience. „Jako globalny lider, wartych łącznie ponad 100 miliardów dolarów rynków nasion oraz ochrony zbóż, Corteva Agriscience dysponuje najsolidniejszymi innowacjami oraz faworyzującymi drogami do rynków, które pozwalają nam na bliskie kontakty z klientami – wszystko to napędza nasz wzrost jako niezależnej firmy i zwiększa naszą wartość dla akcjonariuszy. Nasze 21000 zaangażowanych pracowników jest gotowych do wspierania zarówno tych, którzy produkują żywność, jak i tych, którzy ją konsumują, zapewniając rozwój przyszłym pokoleniom”.

Obecna w ponad 140 krajach firma Corteva Agriscience osiągnęła w 2018 roku zysk netto w wysokości 14 miliardów dolarów. Firma ma ponad 150 ośrodków badań i rozwoju i ponad 65 aktywnych działów.

„Jako nowa, niezależna firma rolnicza jesteśmy świadomie zorientowani na inwestycje w innowacje, żeby zapewnić organiczny wzrost powyżej średniej rynkowej oraz poprawić wzrost na zainwestowanym kapitale (ROIC)” mówi Grieg Friedman, Executive Vice President i Chief Financial Officer Corteva Agriscience. „Realizując plan, osiągniemy zyski w wysokości 1,2 miliarda dolarów w synergii kosztowej w 2021 roku. Jesteśmy pewni, że nasz plan pozwoli zwiększyć marże. Tak samo ważne jest nasze zobowiązanie do znaczącego zwrotu kapitału akcjonariuszom zarówno przez dywidendy, jak i wykupienie akcji”.

Nazwa nowej firmy – Corteva Agriscience (kohr-‚teh-vah) jest połączeniem słów oznaczających „serce” i „naturę”. Nazwa ta potwierdza historię firmy, a jednocześnie wybiega w przyszłość w kierunku planów związanych ze wzrostem produktywności rolników oraz dobra ich konsumentów. Główna siedziba firmy znajduje się w Wilmington w stanie Delaware, globalne centra biznesowe w Johnston w stanie Iowa, Indianapolis w stanie Indiana oraz pięć regionalnych biur w Calgary (Kanada), Johannesburgu (RPA), Genewie (Szwajcaria), Singapurze i Alphaville (Brazylia).

Więcej informacji o Corteva Agriscience można znaleźć na nowej stronie poświęconej relacjom z inwestorami: www.corteva.com/investors.

Komunikat prasowy Corteva Agriscience