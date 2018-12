Corteva Agriscience™ – Dział Rolniczy DowDuPont

Nowo założona spółka Corteva Agriscience™ jest spółką założoną w oparciu o trzy firmy Dow Agrosciences, Dupont i Pioneer. Nowa spółka ma zostać niezależną spółką giełdową w czerwcu 2019 r. Globalna sprzedaż netto pro-forma spółek osiągnęła w 2017 roku 14,3 miliarda dolarów.

– Nowo utworzoną markę Corteva Agriscience™ wyróżniają dorobek trzech wiodących firm oraz ich wielopokoleniowe doświadczenie w branży rolniczej, solidny zespół ekspertów, technologii, innowacji i badań, możliwości rozwojowe, dbałość o zachowanie środowiska naturalnego oraz bliska współpraca z polskimi spółkami i instytucjami. Ten kapitał pozwoli nam stymulować rozwój naszego systemu żywnościowego poprzez umożliwianie rolnikom uzyskanie lepszych, zdrowszych i obfitszych plonów, przy wykorzystaniu jednocześnie mniejszych zasobów naturalnych – powiedział podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Warszawie w październiku tego roku Andrzej Paluch, dyrektor krajowy w Corteva Agriscience™ w Polsce.

Corteva Agriscience ™ zapewnia rolnikom dostęp do innowacyjnych rozwiązań w zakresie nasion oraz ochrony upraw. Rozwiązania dotyczące nasion między innymi lucerny, rzepaku, zbóż, kukurydzy, bawełny, ryżu, soi, słonecznika czy pszenicy. Rozwiązania dotyczące ochrony roślin takie jak herbicydy zbożowe, zwalczanie chorób roślin, kontrola owadów i nicieni, herbicydy do upraw rzędowych i kontrola azotu, technologie biologiczne i technologie nasion, oraz zarządzanie pastwiskami i gruntami.

Corteva Agriscience ™ wprowadza na rynek produkty oparte na unikalnej formule, zaopatrując rolników w odpowiednie narzędzia do codziennej pracy, takie jak Isoclast ™ Active, Inatreq ™ Active, Arylex ™ Active, Lumiposa® i Zorvec®.

Wysokiej jakości nasiona i nowoczesne produkty do ochrony roślin są już dostępne na polskim rynku, nie tylko zapewniając krajowym rolnikom najważniejsze warunki dla zachowania międzynarodowej konkurencyjności, ale także podnosząc jakość życia konsumentów. Każdy produkt dostępny na polskim rynku został wybrany zgodnie z warunkami pogodowymi, glebowymi i klimatycznymi różnych stref w Polsce. Działania w dziedzinie produkcji nasion odpornej na suszę kukurydzy poparte są solidnym doświadczeniem zbudowanym w oparciu o ponad 50 lat badań i rozwoju, a polscy rolnicy od wielu lat korzystają z odmian mieszańcowych należącej do Pioneera marki Optimum AQUAmax, aby uprawiać kukurydzę wyhodowaną tak, by lepiej znosiła okresowe ograniczenia wody. Jako podstawa nowej linii dostosowanych indywidualnie produktów, nowy aktywny składnik herbicydów – Arylex™ – oferuje polskim rolnikom daleko idącą kontrolę nad szerokim spektrum chwastów.

Corteva Agriscience™, Dział Rolniczy DowDuPont (NYSE: DWDP), stanie się niezależną spółką publiczną po zakończeniu procedury wydzielenia spółki w czerwcu 2019 r. Dział łączy silne strony DuPont Pioneer, DuPont Crop Protection oraz Dow AgroSciences. Corteva Agriscience™ dostarcza rolnikom z całego świata najbardziej kompletne portfolio produktów na rynku — w tym niektóre spośród najbardziej rozpoznawanych marek w rolnictwie: Pioneer®, Encirca®, nowo uruchomiona Brevant™ Seeds, a także nagradzane produkty Ochrony Roślin — jednocześnie wprowadzając na rynek nowe produkty dzięki rozbudowanym badaniom w dziedzinie chemii aktywnej i technologii.

