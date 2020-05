Corteva Agriscience buduje nowe portfolio produktów biologicznych

Corteva Agriscience oraz M2i, lider w dziedzinie produkcji feromonów do biologicznej ochrony upraw, ogłosiły dzisiaj podpisanie wieloletnich, globalnych umów, których przedmiotem są wspólne prace badawczo-rozwojowe i globalna komercjalizacja insektycydów na bazie feromonów.

Firmy będą ściśle współpracowały w zakresie wprowadzania na rynek bogatego portfolio semiozwiązków M2i, w tym produktów na bazie feromonów przeznaczonych do stosowania na uprawach ogrodniczych i rolniczych. Połączenie technologii firm Corteva i M2i pozwoli również opracować nowatorskie rozwiązania, które pomogą rolnikom w zwalczaniu szkodników upraw dzięki wykorzystaniu naturalnych cech obronnych roślin.

Są to pierwsze umowy o współpracy dotyczące nowopowstałego, globalnego portfolio produktów biologicznych firmy Corteva. W ramach tego portfolio będą opracowywane rozwiązania dla rolników w zakresie nalistnych i doglebowych środków ochrony biologicznej, poprawy wydajności wykorzystania substancji odżywczych, biostymulatorów, a także bionawozów i środków poprawiających właściwości gleby. Feromony zapewniają bardzo skuteczną ochronę przed szkodnikami poprzez wyłapywanie zwalczanych owadów lub zaburzanie ich zachowań godowych. Jest to ściśle ukierunkowane, praktyczne i zintegrowane podejście do eliminowania szkodników upraw rolnych.

Źródło: Corteva