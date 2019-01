Coroczny spis bydła – zbędny

Walne Zgromadzenie Podlaskiej Izby Rolniczej wnioskuje do Krajowej Rady Izb Rolniczych o podjecie działań związanych ze zniesieniem obowiązku corocznego wykonywania spisu bydła i przekazywania go do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

– Zdaniem delegatów PIR , każdy rolnik prowadzi dokumentację w swoim gospodarstwie dotyczącą stanu zwierząt ( księga stada). Te same dane znajdują się również w systemie IRZ AR i MR. Dlatego jest to czynność zbędna i należy od niej odstąpić – mówi Grzegorz Leszczyński, prezes Podlaskiej Izby Rolniczej.

Źródło: PIR