Corio zmienia się w Rovio. Nowa przystawka do kukurydzy od Claasa

Co prawda targi Agro Show w Bednarach już za nami, ale uwadze nie może ujść chociażby prezentacja przez firmę Claas nowej generacji przystawek do kukurydzy Rovio, które zastępują poprzednie modele Corio i będą oferowały jeszcze wyższą wydajność.

Nowa seria przystawek Rovio 4 obejmować będzie modele z 6, 8 i 12 rzędami oraz odstępem miedzy rzędami wynoszącym 70, 75 i 80 cm i będzie kompatybilna ze wszystkimi kombajnami zportfolio Claas, czyli modelami Evio, Trion i Lexion.

Konstrukcja zmodernizowana dla osiągania najwyższych wydajności

Jak zaznaczał w czasie prezentacji nowej serii przystawek Andrzej Kulczyński z firmy Claas, obecnie dzięki zmodyfikowanej konstrukcji możliwe jest uzyskanie do 30% większej przepustowości w porównaniu z poprzednią generacją.

Osiągane jest to m.in. poprzez to, że liniowe walce zrywacza mają zwiększoną prędkość obrotową, a dzięki równomiernej prędkości przeciągania dbają o to, aby kolby były zbierane czysto i bez strat w każdych warunkach zbioru oraz aby jak najmniej innych części roślinnych przedostawało się do kombajnu, niepotrzebnie obciążając układ oddzielania i czyszczenia.

Zastosowano tu cztery przykręcane noże na walec zrywacza, które są pokryte odporną na zużycie powłoką z węglika wolframu, a dzięki podwyższonej ochronie przed przeciążeniem przekładni zrywacza i walca wciągającego możliwe jest przetwarzanie większych ilości plonów.

Nie mniej istotne są zmodyfikowane czuby kołpaków o płaskim kącie natarcia, które dzięki swojej konstrukcji chronią rośliny nawet w trudnych warunkach lub podczas pokonywania zakrętów, a także umożliwiają jazdę z wyższymi prędkościami. Nowy kształt kołpaków sprzyja również zbiorom wyległej kukurydzy, a w opcji dostępne są boczne ślimaki do wyległej kukurydzy. Odstępy pomiędzy płytami zrywacza można regulować hydraulicznie z fotela operatora, aby dostosować je do warunków zbioru.

Andrzej Kulczyński zwraca uwagę również na łatwość obsługi, czyli m.in. na to, że zamontowane w kołpakach części zużywalne, takie jak np. blachy ścieralne, można w razie potrzeby łatwo wymienić, a końcówki mają możliwość szybkiej i beznarzędziowej regulacji wysokości za pomocą prostego mechanizmu śrubowego. Kołpaki można ponadto składać bez użycia narzędzi. Konserwację odczuwalnie ułatwia również zastosowanie tylko jednej centralnej komory olejowej.

Nowo rozmieszczone, zintegrowane siekacze poziome z kolei mają zapewnić równomierne i precyzyjne siekanie nawet przy dużych prędkościach roboczych. Ostrzone z trzech stron noże z powłoką z węglika wolframu zapewniają przy tym precyzyjne i efektywne cięcie przy niskim zapotrzebowaniu na moc, w czym pomaga optymalnie dostosowana liczba obrotów łańcuchów wciągających, walców zrywacza i siekacza.

Oczywiście nowymi przystawkami można zbierać nie tylko kukurydzę, ponieważ dostępne są opcjonalne zestawy przekształcające przystawkę do zbioru słonecznika. Konwersja taka jest stosunkowo szybka, bo po obróceniu łańcucha wciągającego do zamontowania pozostają jedynie nieruchome noże na płytach zrywacza, boczne podwyższenia kołpaków i podwyższenie ściany tylnej. Warte podkreślenia jest również to, że przystawka Rovio może być montowana za pomocą specjalnego adaptera do sieczkarni Jaguar, aby zbierać kukurydzę na CCM.

Automatyka zwiększa wydajność

W nowych przystawkach nie mogło zabraknąć chociażby takiego systemu jak Auto Contur, który umożliwia precyzyjne, automatyczne dostosowanie poprzeczne i wzdłużne do podłoża poprzez aktywne wykrywanie jego nierówności za pomocą pałąka kopiującego, który jest teraz przesunięty o jeden rząd do wewnątrz, dzięki czemu pracuje jeszcze dokładniej również na krawędziach łanu.

Opcjonalnie na potrzeby automatycznego prowadzenia kombajnu dostępny jest zintegrowany Auto Pilot, który za pomocą czujników skanuje dwa rzędy roślin jednocześnie i przekształca je w ruchy kierownicy. Elektromechaniczny system wykrywa i kompensuje przy tym luki w rzędach i może być stosowany w rzędach o rozstawie do 80 cm.