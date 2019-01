Coraz mniej wypadków w rolnictwie

W 2016 r. do KRUS zgłoszono 19 110 zdarzeń wypadkowych. To o 1 044 (5,2%) mniej niż w 2015 r. przy spadku liczby osób ubezpieczonych o 40 264 (2,9%): z 1 375 462 do 1 335 198. Od 2007 r. liczba zgłoszonych wypadków zmniejszyła się o 10 253 (34,9%), a osób ubezpieczonych o 274 446 (17%).

Odnotowywany od wielu lat spadek liczby zgłaszanych wypadków świadczy o poprawie stanu bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych osób ubezpieczonych w KRUS.- Wieloletnie oddziaływanie Kasy i innych instytucji oraz organizacji społecznych na świadomość mieszkańców wsi – zapoznawanie ich z zasadami ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz informowanie o zagrożeniach wypadkowych związanych z pracą rolniczą spowodowało, że wielu rolników zaangażowało się w poprawę warunków pracy i życia, m.in. eliminując istniejące zagrożenia w miejscu ich pracy – informuje KRUS.

Na poprawę warunków pracy i życia rolników oraz ich rodzin pozytywnie wpłynęły również obserwowane w ostatnich latach zmiany w strukturze i wielkości gospodarstw rolnych, inwestowanie środków unijnych w modernizację i rozbudowę gospodarstw, stosowanie przez rolników nowych technologii produkcji eliminujących zagrożenia wypadkowe, a także przejmowanie gospodarstw przez młodych, wykształconych i otwartych na zmiany rolników.

Źródło: KRUS