Wzrosty cen pszenicy i kukurydzy coraz bliżej

Notowania pszenicy, kukurydzy i rzepaku zakończyły zeszły tydzień na plusie po obu stronach Atlantyku. I choć Rosja i Ukraina mogą pochwalić się wysokim tempem eksportu zbóż, to wątpliwym jest, aby zostało ono utrzymane w dalszej części sezonu. A to daje szansę na wyższe ceny w dalszej perspektywie.

Podaż pszenicy na rynku powinna się zmniejszać

Do 27 września Ukraina wyeksportowała 5,8 mln ton pszenicy, jednak szacuje się, że aby zabezpieczyć potrzeby krajowe, eksport może wynieść maksymalnie 16,2 mln ton. Oznacza to, że o ile przez pierwsze 3 miesiące sezonu utrzymywano średnią na poziomie 1,9 mln ton, to przez kolejne 9 może być to maksymalnie 1,16 mln ton.

Rosji po pierwszych 3 miesiącach “zostało” już ok. 30 mln ton pszenicy. Jeżeli więc weźmiemy szacowany przez IKAR eksport na poziomie 44 mln ton w całym sezonie, średnia miesięczna powinna spaść z obecnych 4,7 mln ton do 3,3 mln ton.

Co z tureckim zakazem importu?

W Turcji nadal obowiązuje zakaz importu pszenicy. Ten światowy potentat w produkcji mąki wg USDA potrzebuje ok. 7 mln ton ziarna zza granicy w sezonie 2024/2025. Jak na razie zakaz obowiązuje do połowy października. Jeżeli zostałby zniesiony w planowanym, Turcja musiałaby importować ok. 800 tys. ton miesięcznie, jeżeli jednak sprawdziłyby się spekulacje handlowców dotyczące przedłużenia zakazu do końca roku, wówczas musiano by sprowadzać przeszło 1 mln ton miesięcznie, a turecki popyt na pewno pozytywnie wpłynąłby na rynek.

Spadek plonów kukurydzy w regionie Morza Czarnego

Na korzyść cen przemawia spadek plonów w regionie Morza Czarnego. Choć Rosja nie jest kluczowym eksporterem kukurydzy, to cła eksportowe zostały podniesione dziesięciokrotnie do 25 EUR/t. Plony na Ukrainie, w Bułgarii i Rumunii będą znacznie niższe z powodu suszy i choć plony w USA będą bardzo wysokie, to już widać jej wpływ na rynkach (kukurydza na CBoT zdrożała w zeszłym tygodniu o 4%, na Matifie o 2,7%). Niedobory kukurydzy mogą więc pobudzić wzrosty cen pszenicy paszowej, której ze względu na niekorzystne warunki pogodowe jest w Unii Europejskiej dużo.

Źródło: Kaack