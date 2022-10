Coraz większe problemy ze znalezieniem pracowników w rolnictwie, chociaż wynagrodzenia są wysokie

Polscy rolnicy borykają się z coraz większym problemem ze znalezieniem pracowników do pracy w gospodarstwach. Sprawdziliśmy zatem, na jakie zarobki można liczyć podejmując pracę w gospodarstwie.

Największy problem dotyczy gospodarstw hodowlanych, zwłaszcza tych które utrzymują bydło mleczne. Z tego też względu oferty pracy w takich gospodarstwach są dosyć korzystne. Najniższe oferowane wynagrodzenia miesięczne jakie udało nam się znaleźć na portalach ogłoszeniowych oscylują w granicach 4- 4,5 tys. zł brutto.

Są jednak ogłoszenia pracodawców oferujących nawet 9 -10 tys. zł brutto miesięcznie i dodatkowo zakwaterowanie i wyżywienie. Co prawda tego typu ogłoszeń jest ok. 20 proc. to jednak takie kwoty nie są nierealne.

Na nieco niższym poziomie znajdują się ogłoszenia do pracy w gospodarstwach utrzymujących trzodę, gdyż oferty jakie udało nam się znaleźć rozpoczynały się od poziomu 3,5 tys. zł brutto a kończyły z reguły na poziomie ok 8 tys. zł brutto.

W wielu gospodarstwach panuje również deficyt operatorów maszyn. Z tego względu tego tupu ogłoszeń jest naprawdę dużu i oferty pracy zaczynają się od 3,5 tys. zł brutto miesięcznie a kończą nierzadko na poziomie 8-10 tys. zł brutto. Oczywiście im wyższa jest płaca, tym większe wymagania pracodawcy odnośnie zakresu obowiązków, ale to nie powinno raczej dziwić.