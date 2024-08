Coraz większa niepewność na rynku. Ceny nawozów 10.08.2024

Większość cen nawozów pozostaje stabilna, jednak temat w ostatnim czasie zyskał na znaczeniu w kontekście rosnącego importu nawozów do Polski oraz niepewności co do kierunku zmian cen. Jak aktualnie wygląda rynek nawozów mineralnych? W jakich cenach rolnicy mogą nabyć mocznik czy superfosfat wzbogacony?

W drugim tygodniu sierpnia ceny większości nawozów pozostają stabilne. Wyłącznie mocznik oraz superfosfat potrójny zanotowały spadek cen w porównaniu do ubiegłego tygodnia. W kwestii dostępności nawozów, punkty sprzedaży są dobrze zaopatrzone w produkty. Nawozy, które nie są dostępne “od ręki”, na bieżąco są uzupełniane na stany magazynowe.

Ustawa gazowa i wzrost cen

Ceny gazu ziemnego mają kluczowe znaczenie dla kosztów produkcji nawozów azotowych, ponieważ gaz ten jest głównym surowcem wykorzystywanym w produkcji amoniaku. Amoniak stanowi podstawowy składnik nawozów azotowych.

W tym kontekście planowane zmiany w przepisach dotyczących zapasów strategicznych gazu przedstawione przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska mogą wprowadzić istotne zmiany na rynku. Projekt ten przewiduje przeniesienie kosztów związanych z magazynowaniem gazu ziemnego na odbiorców końcowych, w tym na producentów nawozów. Taki krok może znacząco wpłynąć na wzrost kosztów produkcji, a w konsekwencji na wyższe ceny nawozów na rynku.

Import nawozów ogromnym zagrożeniem dla polskich producentów

Na spotkaniu ministra rolnictwa i rozwoju Wsi Czesława Siekierskiego, wiceministrów Michała Kołodziejczaka i Adama Nowaka z przedstawicielami Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego oraz sektora produkcji nawozów w Polsce, które odbyło się 7 sierpnia 2024 r., omówiono kwestię wzrostu importu nawozów do Polski. Uczestnicy spotkania wyrazili swoje obawy, że dalszy wzrost importu może negatywnie wpłynąć na krajowych producentów, zagrażając ich obecności na rynku. W sezonie 2022/2023 udział importu osiągnął 56%, co budzi obawy o możliwość wyparcia rodzimych producentów z rynku. Przywołano także przykład Irlandii, gdzie w wyniku zaniknięcia krajowej produkcji ceny nawozów wzrosły.

Minister Czesław Siekierski podkreślił na spotkaniu, że kluczowym elementem jest określenie priorytetowych zadań, które należą do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, mając na uwadze to, że sektor produkcji nawozów jest w gestii kilku różnych resortów. Zaznaczył, że aktualnie w MRiRW rozpoczynają się prace nad nowelizacją ustawy o nawozach. Minister Siekierski zauważył, że jest to odpowiedni moment, aby podjąć rozmowy na temat problemów branży oraz umożliwić przedstawicielom sektora zgłaszanie swoich postulatów.

Wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak zwrócił uwagę na konieczność uwzględnienia sytuacji rolników przy rozwiązywaniu problemów sektora nawozowego. Jednocześnie przypomniał o drastycznym wzroście cen nawozów oraz problemie w dostępie do nawozów produkowanych w kraju.

Podsekretarz stanu Adam Nowak również zabrał głos w kwestii problemów związanych z krajową produkcją nawozów. Wskazał na istotny problem wysokich kosztów, które rolnicy muszą ponosić, stosując nawozy.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego wraz z Członkami Izby, zadeklarowała kontynuację współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu przeciwdziałania uzależnieniu Polski od dostaw nawozów z Rosji i Białorusi.

Poniżej przedstawiamy aktualne średnie ceny detaliczne nawozów mineralnych zebrane z kilku punktów sprzedaży wraz z porównaniem t/t (opakowania BB):

Nawóz Cena brutto (zł/t) Zaksan 33,5 1690 Bez zmian Saletrosan 26 plus 1700 Bez zmian Saletrosan 30 Brak dostępności Saletrzak 27 Standard Plus 1473 Bez zmian Siarczan amonu AS21 macro* 1366,20 ANVISTAR 34 N 1712 Bez zmian Salmag* 1415 Bez zmian Canwil* 1447,50 RSM 32 1488 Bez zmian RSM 30 Brak dostępności RSM 28* 1350 Bez zmian RSM 26N+3S Brak dostępności Pulan 34,4 1671,50 Bez zmian Mocznik Pulrea NBPT 2135,60 Spadek ceny -28,40 zł/t Polifoska 5* 2525 Bez zmian Polifoska 6 2857,80 Bez zmian Polifoska 7* 2895,20 Bez zmian Polifoska 8 2914,60 Bez zmian Amofoska 5-10-25 Brak dostępności Korn-Kali 1652,70 Bez zmian Sól Potasowa 1948 Bez zmian Fosforan amonu DAP 18-46 3093 Bez zmian Polidap 18-46 Brak dostępności Super Fos Dar 2782,20 Spadek ceny -12,80 zł/t

*Ograniczona dostępność

Źródła: pipc.org.pl, gov.pl