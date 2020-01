Coraz szerszy zakres stosowania produktów CHWASTOX!

Zakres stosowania produktów z rodziny CHWASTOX® uległ znacznemu rozszerzeniu – zarówno pod kątem spektrum zwalczanych chwastów, jak i objętych nim upraw. To ważna informacja dla wielu polskich rolników – produkowany przez CIECH Sarzyna CHWASTOX® to najpopularniejszy herbicyd stosowany w uprawie zbóż w Polsce.

Co trzeci hektar zbóż jarych w Polsce jest chroniony przez rodzinę produktów CHWASTOX®. Ta najpopularniejsza w Polsce grupa herbicydów zbożowych zwalcza szybko i skutecznie praktycznie wszystkie chwasty dwuliścienne. Co szczególnie ważne, jego formuła powoduje, że chwasty nie uodparniają się na jego działanie, co potwierdza praktyka rolnicza oraz opinia świata nauki. CHWASTOX® ma wygodną formę użytkowania, a szeroka gama produktów pozwala na właściwy dobór odpowiedniego rozwiązania do typu uprawy i poziomu jej zachwaszczenia.

CHWASTOX® jest środkiem nieustannie doskonalonym i dopasowywanym do oczekiwań polskich rolników dzięki intensywnym działaniom badawczo-rozwojowym prowadzonym w laboratoriach CIECH Sarzyna. Ich efektem jest m.in. rozszerzenie rejestracji środka na kolejne gatunki zbóż oraz poszerzenie spektrum zwalczanych chwastów.

Rodzina CHWASTOX® to najszybciej działające herbicydy zbożowe, które zwalczają niemal wszystkie chwasty dwuliścienne. Produkty te nieustannie cieszą się zaufaniem już trzech pokoleń polskich rolników, dzięki swojej wysokiej jakości i skuteczności w działaniu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, podjęliśmy intensywne działania badawczo-rozwojowe, których efektem jest poszerzenie zakresu stosowania CHWASTOX® – zarówno pod kątem spektrum zwalczanych chwastów, jak i objętych nim upraw – mówi Wojciech Babski, szef biznesu AGRO w Grupie CIECH.

CHWASTOX EXTRA® 300 SL, idealne rozwiązanie dla rolników, którzy chcą szybko i ekonomicznie zwalczyć powszechnie występujące chwasty w zbożach, może być stosowany we wszystkich podstawowych gatunkach zbóż. Poszerzeniu uległo jednak spektrum zwalczanych przez niego chwastów – do dotychczasowych dołączyły: gorczyca polna, kurzyślad polny i wilczomlecz obrotny.

CHWASTOX® Nowy Trio 390 SL, następca CHWASTOX® Trio 540 SL, posiada szerszą etykietę rejestracyjną pod kątem upraw oraz spektrum zwalczanych chwastów od swojego poprzednika. Można go stosować dodatkowo w jęczmieniu ozimym i pszenżycie jarym, a środek zwalcza o 5 chwastów więcej – rumian polny, komosę białą, dymnicę pospolitą, iglicę pospolitą oraz szarłat szorstki.

Niepodważalny rynkowy lider, CHWASTOX Turbo® 340 SL, przeznaczony dla rolników ceniących zwalczanie bardzo szerokiego spektrum chwastów dwuliściennych o dużym wpływie na potencjał plonotwórczy uprawy, uzyskał dodatkowo możliwość stosowania w jęczmieniu ozimym, pszenicy jarej i pszenżycie jarym. Środek zwalcza teraz również aż 14 dodatkowych chwastów!

W przypadku CHWASTOX D® 179 SL etykieta rejestracyjna została rozszerzona o możliwość stosowania w pszenżycie ozimym, jęczmieniu ozimym, życie, jęczmieniu jarym, pszenicy jarej i owsie, a spektrum zwalczanych chwastów wzrosło o 10 gatunków.

Więcej informacji na temat produktów z rodziny CHWASTOX®, zakresu upraw, na których można je stosować oraz spektrum zwalczanych chwastów, znaleźć można na stronie https://ciechagro.pl/pl.

Informacja prasowa: Grupa Ciech