Coraz mniejsza dostępność niektórych nawozów: ceny nawozów 06.07.2024

Początek miesiąca nie przynosi większych zmian w sektorze nawozów mineralnych, ponieważ tylko pojedyncze produkty zmieniły swoje średnie ceny. Z drugiej strony obserwujemy rosnący brak dostępności niektórych nawozów. Poniżej przedstawiamy aktualną sytuację na rynku nawozowym.

Rozpoczęte żniwa przynoszą rolnikom pierwsze zyski ze sprzedaży płodów rolnych. To odpowiedni moment na zaplanowanie oraz dokonanie zakupów pod przyszły sezon jesienny oraz nawożenia ozimin. W ostatnich tygodniach ceny nawozów azotowych wzrosły, z kolei nawozy wieloskładnikowe znacząco potaniały. Niepewność cenowa na rynku krajowym oraz zagranicznym stawia rolników przed dylematem inwestowania w nawozy już teraz bądź oczekiwania na zakupy bliżej sezonu jesiennego.

Zmiany u krajowego producenta

Na próżno by szukać na stronie oficjalnego dystrybutora Grupy Azoty, Agrochemu Puławy cen nawozów, które od dawna były tam publikowane. Lista produktów i ich ceny zostały zniesione ze sklepu internetowego blisko miesiąc temu. Z informacji podawanych przez Spółkę wynika, że ceny produktów na stronę nie wrócą.

Grupa Azoty poinformowała, że podpisała nowe umowy dystrybucyjne na sezon 2024/2025 z 66 sprzedawcami, a ceny oferowanych produktów można uzyskać właśnie u autoryzowanej sieci dystrybucji.

– Za nami intensywny okres negocjacji – zarówno z partnerami w kraju, jak również na rynku zagranicznym. Przed przystąpieniem do rozmów konieczna była analiza poszczególnych rynków i określenie celów Grupy, z uwzględnieniem bieżącej i prognozowanej sytuacji nawozowej. (…) Jeśli chodzi o cenniki, musimy mieć świadomość, że wpływ na ceny mają przede wszystkim globalne trendy na rynku nawozów, stąd na bieżąco monitorujemy najważniejsze wskaźniki – zaznaczył Hubert Kamola, prezes Zarządu Grupy Azoty Puławy.

Bezpośredni wpływ na sytuację w kraju mają rynki zagraniczne. W Egipcie, w związku z ograniczonymi dostawami gazu, zakłady produkcyjne mocznika tymczasowo ograniczyły jego produkcję. W Indiach został ogłoszony przetarg na mocznik, którego wynik może wpłynąć na cenę tego nawozu na innych rynkach.

Ceny gazu to czynnik, który Grupa Azoty wskazuje jako mający największy wpływ na zmianę ceny nawozu azotowego. W USA gaz kosztuje 2,65 USD/Mmbtu, w Rosji 2,66 USD/Mmbtu, a w Europie 10,81 USD/Mmbtu. Do cen gazu dochodzą koszty ETS, które wynoszą 67 euro/t.

Jak podkreśla Kamola, największym wyzwaniem dla producentów w Unii Europejskiej są importowane nawozy ze Wschodu.

– Jako cała Grupa Azoty podkreślamy konieczność wprowadzenia odpowiednich narzędzi ochronnych dla rynku nawozowego w kontekście importu z Rosji i Białorusi. Koszty gazu, ETS, ale również ponadnormatywny import powodują, że finalnie cały sektor nawozowy w UE jest dziś pod niewiarygodną presją kosztową – skutki mogą być nie do odwrócenia w przyszłości. Wszyscy, również przedstawiciele rolnictwa europejskiego, muszą być tego świadomi. Do tego dochodzą zagadnienia związane z transformacją energetyczną i kosztami, jakie są niezbędne do jej wdrożenia – komentuje prezes Grupy Azoty Puławy, Hubert Kamola.

Rozumiemy konieczność zmniejszania emisji poprzez modernizację naszych linii produkcyjnych i chcemy wdrażać te działania, jednak import CO2 do Europy jest zaprzeczeniem tego wysiłku. Wszystko to powoduje, że jako Grupa Azoty aktywnie angażujemy się i przedstawiamy nasze stanowisko w kontekście działań i decyzji, które są niezbędne, aby utrzymać konkurencyjność branży. W tym kontekście dużym wsparciem jest dla nas zrozumienie problemu importu zarówno na poziomie administracji krajowej, jak również na poziomie UE – dodaje.

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, można się spodziewać, że sytuacja na rynku nawozów mineralnych w nadchodzących tygodniach pozostanie dynamiczna, a ceny produktów mogą ulec zmianom. Trudno jednak mówić o kierunku zmian tych cen.

Poniżej przedstawiamy aktualne średnie ceny detaliczne nawozów mineralnych z kilkunastu punktów sprzedaży wraz z porównaniem t/t (opakowania BB):

Nawóz Cena brutto (zł/t) Zaksan 33,5 1671,90 Wzrost ceny +23 zł/t Saletrosan 26 plus 1680 Bez zmian Saletrosan 30 Brak dostępności Saletrzak 27 Standard Plus 1488 Wzrost ceny +37 zł/t Siarczan amonu AS21 macro* 1371 Bez zmian ANVISTAR 34 N 1722,25 Spadek ceny -11,75 zł/t Salmag* 1424 Bez zmian Canwil Brak dostępności RSM 32 1469,90 Wzrost ceny +13,90 zł/t RSM 30 Brak dostępności RSM 28* 1348,60 Bez zmian RSM 26N+3S* Brak dostępności Pulan 34,4 1613,40 Bez zmian Mocznik Pulrea NBPT 2180 Bez zmian Polifoska 5* Brak dostępności Polifoska 6 2750 Bez zmian Polifoska 7 Brak dostępności Polifoska 8 2789,30 Bez zmian Amofoska 5-10-25 Brak dostępności Korn-Kali 1569,30 Wzrost ceny +27,20 zł/t Sól Potasowa 2005,90 Wzrost ceny +18,90 zł/t Fosforan amonu DAP 18-46 3083,30 Wzrost ceny +21,60 zł/t Polidap 18-46 Brak dostępności Super Fos Dar 2846,45 Spadek ceny -47,70 zł/t

*Ograniczona dostępność