Coraz mniej rejestracji używanych ciągników

Jak podaje Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych, na rynku ciągników używanych utrzymuje się tendencja, z którą mamy do czynienia w ciągu ostatnich kilku miesięcy, kiedy to notowano spadek rejestracji w porównaniu do poprzedniego roku.

Od stycznia do lipca 2020 roku zarejestrowano 9731 szt. ciągników używanych. Jest to mniej niż przed rokiem o 748 szt. Wynik ten oznacza spadek w stosunku do poprzedniego roku o 7,1%.

Liderem rynku wtórnego nadal pozostaje marka John Deere. Zarejestrowano 1438 szt. ciągników używanych tej marki. John Deere notuje 14,8% udziałów w rynku używanych ciągników. Drugie miejsce zajmuje Massey Ferguson (1258 szt. i 12,9% udziałów), zaś trzecie Renault (1115 szt. i 11,5% udziału w rynku).

John Deere jest liderem we wszystkich kategoriach wiekowych poza najstarszą – powyżej 20 lat. W najstarszej kategorii, powyżej 20 lat, na pierwsze miejsce wraca Zetor z udziałami 14,9 % (tylko o 2 szt. wyprzedając markę Massey Ferguson).

Źródło: PIGMiUR