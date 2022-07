Copa i Cogeca: Rozwiązania proponowane przez KE nie zachęcają rolników do zwiększenia produkcji

Copa i Cogeca z zadowoleniem przyjęły wniosek Komisji Europejskiej zapewniający pewne odstępstwa od zasad warunkowości w ramach WPR. Jednak poddają w wątpliwość skuteczność ich wkładu w łagodzenie niedoborów i zakłóceń spowodowanych przez wojnę w Ukrainę oraz zwracają uwagę na skomplikowane wdrożenie.

Copa i Cogeca oczekują, że państwa członkowskie szybko poinformują służby Komisji na temat swoich wyborów odnośnie tej decyzji, a także że KE bez większych opóźnień przyjmie krajowe plany strategiczne WPR. Dzięki temu proces budowy przyszłej WPR zostanie ukończony na czas, tak aby sektor mógł poczynić niezbędne przygotowania.

– Fundamentalne znaczenie ma, aby europejscy rolnicy mogli zwiększyć produkcję i w ten sposób przyczynili się do łagodzenia presji na bezpieczeństwo żywnościowe, która jest spowodowana wojną w Ukrainę. Jednakże ograniczenia nałożone na uprawę kukurydzy, soi oraz zagajniki o krótkiej rotacji na gruntach ugorowanych nie mają sensu. Ponadto obawiam się, że wdrożenie tych odstępstw może stać się zbyt skomplikowane, co zniechęci rolników do ich wykorzystania – mówi Christiane Lambert, przewodnicząca Copa

– Doceniamy chęć zapewnienia odstępstw przez Komisję, jednak niefortunnym jest, że nie biorą one pod uwagę obecnej sytuacji rynkowej oraz nie stanowią wystarczającej zachęty, aby rolnicy produkowali więcej zbóż i roślin oleistych w celu złagodzenia niedoborów wywołanych przez wojnę w Ukrainie – dodaje Ramon Amengol, przewodniczący Cogeca.