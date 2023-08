Copa i Cogeca o sytuacji producentów zbóż: Jest dramatyczna. I wzywa Komisję Europejską do wsparcia i odstępstw

Sytuacja jest dramatyczna: plony zbóż w Hiszpanii, Portugalii czy we Włoszech będą niższe o 60% w porównaniu do r. 2022; w Rumunii o 20%, w Finlandii o 30%, w Polsce o 14%, na Litwie o 35%. Zagrożone są plony w innych krajach. Winę ponosi susza, która dotknęła kraje Unii Europejskiej w maju i czerwcu – w niektórych regionach w tym okresie nie wystąpiły żadne opady.

Copa i Cogeca opublikowały w dn. 30 sierpnia oświadczenie, w którym wzywają Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich do podjęcia pilnych działań w obliczu kryzysu, który dotknął unijną produkcję zbóż. Jak czytamy w oświadczeniu, “w ciągu dwóch miesięcy prognozy zbiorów, które początkowo były pozytywne, zostały wywrócone do góry nogami w związku ze złymi warunkami pogodowymi w całej Europie. (…) tendencja dotycząca zbóż jest niezwykle niepokojąca, gdyż spodziewana produkcja wynosi 256 milionów ton, co może oznaczać najgorsze zbiory od 2007 roku, będące 10% poniżej średniej z ostatnich 5 lat”. W opinii unijnych organizacji rolniczych może to spowodować, że wielu rolników nie będzie w stanie uzyskać nawet zwrotu kosztów produkcji.

Oprócz niskiego poziomu produkcji zbóż w wielu regionach wystąpi poważny problem z jakością. Mimo że oczekiwana produkcja roślin oleistych i białkowych pozostaje na przyzwoitym poziomie (32 mln ton dla roślin oleistych, 3,8 mln ton dla roślin białkowych), wpływ pogody na jakość może znacząco ograniczyć rentowność.

Rolnikom będzie naprawdę ciężko – plony będą niskie i niska będzie ich jakość, koszty ich produkcji były bardzo wysokie, a ceny za wszystkie uprawy będą niskie.

“Oprócz wysokich cen energii i trwającej ogólnej inflacji, należy zauważyć, że nawozy wykorzystywane podczas zbiorów w 2023 r. zostały zakupione w 2022 r., gdy ceny były najwyższe. Przyszłe niskie ceny za zboża (219 euro/t dla pszenicy na mąkę) i roślin oleistych (407 euro/t dla rzepaku) prowadzą do sytuacji, która jest po prostu nie do zniesienia dla większości rolników, co pokazuje przykład Francji i Szwecji” – czytamy w oświadczeniu.

W związku z tym Copa i Cogeca wzywają Komisję do elastycznego wdrażania WPR w tym roku, aby nie narazić dostępu rolników do wsparcia podstawowego. Ponadto organizacje wzywają do przyznania odstępstw na przyszły rok, ze względu na to, że warunki klimatyczne wpłyną na kolejny sezon rolniczy. Oprócz tego przedłużenie zniesienia ceł importowych na amoniak i mocznik oraz jego rozszerzenie na inne nawozy mineralne (a także zniesienie środków antydumpingowych na roztwór saletrzano-mocznikowy) pomogłoby rolnikom poradzić sobie z bardzo trudną sytuacją, w której znajdują się pod presją z każdej strony.

źródło: https://copa-cogeca.eu/press-releases