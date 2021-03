Copa i Cogeca aprobują plan działania rozwoju rolnictwa ekologicznego

Według Copa i Cogeca (największych unijnych organizacji rolniczych) rozpatrywanie przez Komisje Europejska podejścia rynkowego do opracowania nowego planu działania na rzecz rolnictwa ekologicznego to krok w dobrym kierunku. Jest to najlepszy sposób na zadbanie o zdrowy rozwój sektora.

Copa – Cogeca uważa, że kluczowe znaczenie będzie miało zapewnienie rentowności sektora, odpowiednich inwestycji i lepszego podziału zysków.

Kolejnym ważnym elementem planu działania jest zwiększenie dostępności składników odżywczych dla zwierząt zgodnie z zasadami produkcji ekologicznej. Producenci ekologiczni od lat borykają się z niedoborem witamin z grupy B dla przeżuwaczy i w paszach ogółem. Pandemia Covid-19 rozluźniła wymianę handlową i ukazała, jak ważne jest, by rolnicy mieli dostęp do środków produkcji w rozsądnych cenach.

Copa i Cogeca są przekonane, że dzięki badaniom naukowym i innowacjom, inwestycjom i nowym produktom (np. przetworzone białka zwierzęce, owady i algi) pojawi się więcej niedrogich pasz, które uzupełnią zestaw narzędzi dostępnych dla rolników.

– Bardzo ważne jest dalsze kultywowanie wyjątkowego związku między rolnictwem ekologicznym a środowiskiem w odniesieniu do środków produkcji. Obszary objęte produkcją ekologiczną są wolne od substancji chemicznych, na czym dodatkowo korzysta środowisko i różnorodność biologiczna. Producenci ekologiczni muszą jednak stawić czoła skutkom zmian klimatu i ataków szkodników .Bez odpowiednich instrumentów ochrony nie będziemy w stanie zbierać dobrych, zdrowych plonów. Ze względu na coraz większy udział rolnictwa ekologicznego trzeba będzie dokładniej monitorować rozprzestrzenianie się chorób i chwastów. Dlatego też producenci ekologiczni muszą mieć koniecznie dostęp do skutecznych środków ochrony roślin – mówi Jean Baptiste Boucher, dyrektor ds. komunikacji Copa – Cogeca

Copa i Cogeca popierają działania KE w zakresie dalszego rozwoju polityk i ram prawnych, a także badań naukowych i innowacji, by unijni rolnicy i spółdzielnie rolnicze dysponowali odpowiednim zestawem narzędzi.

Unijny sektor rolnictwa ekologicznego nieustannie się powiększa – areał przeznaczony pod produkcję ekologiczną wzrósł z 8,5 mln ha w 2010 r. do 13,8 mln ha w 2019 r., czyli o 62% w ciągu dziesięciu lat. Równocześnie unijni konsumenci są coraz bardziej zainteresowani tą metodą produkcji, a pandemia Covid-19 spotęgowała tę tendencję.