Copa-Cogeca: to prawdziwy krok naprzód

W ocenie Komitetów Copa – Cogeca przedstawiony 11 kwietnia plan Komisji Europejskiej w sprawie rozwiązania problemu nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw żywności to prawdziwy krok naprzód, ale dalsze działania są nadal potrzebne.

– Musimy poprawić działanie łańcucha dostaw żywności na poziomie przepisów prawa unijnego, ponieważ przekonaliśmy się, iż rozwiązania dobrowolne nie zdają egzaminu. Potrzebne są jednak również rozwiązania wykonawcze, powierzone niezależnej instytucji, która powinna mieć możliwość wszczynania i przeprowadzania postępowania, jak również nakładania sankcji w przypadku nieprzestrzegania przepisów. Apelujemy o to od 2007 roku – mówi Joe Healy, przewodniczący Grupy Roboczej Copa-Cogeca „Łańcuch żywnościowy”.

– W 20 państwach członkowskich takie przepisy już istnieją, jednak ważnym jest zapewnienie ram prawnych na poziomie UE, aby zagwarantować równe reguły działania oraz aby zwalczać przypadki nieuczciwych praktyk handlowych na obszarach transgranicznych, które w przeciwnym wypadku mogłyby pozostać nierozwiązane. Należy upewnić się, iż przepisy krajowe, już istniejące w niektórych państwa UE, nie zostaną zakwestionowane – dodaje Pekka Pesonen, sekretarz Generalny Copa i Cogeca.

Zdaniem działaczy Copa – Cogeca jest to krok we właściwym kierunku. Jednak nie należy ograniczać zakresu tego rozwiązania. Według Healy wszystkie przedsiębiorstwa powinny być chronione przed nieuczciwymi praktykami handlowymi. Podział udziału w wartości produktów rolnych ukazuje, iż rolnicy otrzymują średnio 21% udziału, podczas gdy 28% trafia do przetwórców, a 51% do dystrybutorów.

– Nie może być tak dalej. Rolnicy powinni otrzymać sprawiedliwą część wartości swoich produktów – podsumowuje Healy.

Źródło: Copa – Cogeca