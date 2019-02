CommandPRO we wszystkich ciągnikach serii 6R

Joystick John Deere CommandPRO jest teraz dostępny we wszystkich małych i średnich ciągnikach serii 6R. Modele te są również wyposażone w nowy wyświetlacz CommandCentre 4200, który zapewnia wszystkich sześć certyfikowanych funkcji magistrali ISOBUS z certyfikatem AEF (fundacja na rzecz elektroniki przemysłowej w rolnictwie). Ponadto wszystkie modele serii 6R o mocy powyżej 130 KM teraz spełniają normy emisji spalin Stage V.

Flagowe modele 6230R i 6250R z systemem CommandPRO, wprowadzone na rynek pod koniec 2016 r., wyznaczyły nowe standardy dla ciągników John Deere, a joystick zapewnił niespotykany dotąd poziom ergonomii i wszechstronności. Wystarczy jedno pchnięcie, aby osiągnąć maksymalną prędkość jazdy, a do dyspozycji jest 11 programowalnych przycisków do sterowania podnośnikiem, WOM, zaworami SCV, systemem AutoTrac itp.

Funkcjonalność CommandPRO umożliwia sterowanie ciągnikiem od zera do prędkości maksymalnej za pomocą prostego pchnięcia lub pociągnięcia joysticka, a funkcja trybu pełzającego pozwala na poruszanie się z prędkościami od 0 do 2 km/h. Możliwe jest równoczesne korzystanie z joysticka i pedału gazu, nie ma również potrzeby używania osobnego joysticka do narzędzi ISOBUS, jako że operator może je obsługiwać jednocześnie z ciągnikiem.

Joystick CommandPRO będzie dostępny we wszystkich modelach serii 6R w zestawie z przekładnią AutoPowr™ firmy John Deere, a obie te funkcje są instalowane standardowo w modelach 6R w wersji Ultimate. Sterowanie CommandPRO można zamówić w połączeniu z panelem sterowania CommandCenter 4600 lub z nowym panelem CommandCenter 4200. Wyświetlacz modelu 4200 ma większy, 8,4-calowy ekran, który zastępuje 7-calowy ekran z modelu 4100. Terminal umożliwia kontrolowanie systemu AutoTrac, funkcji sterowania sekcjami, dokumentacji danych i innych funkcji. Współpracuje również ze wszystkimi funkcjami ISOBUS posiadającymi certyfikat AEF, takimi jak sterowanie joystickiem czy przesył danych między ciągnikiem a narzędziami.

– Idąc za głosem naszych klientów wprowadzamy CommandPRO do wszystkich ciągników serii 6R. Każdy ciągnik wyposażony w skrzynię Auto Power będzie mógł być wyposażony w ten wielofunkcyjny joystick. W trakcie projektowania przyłożyliśmy ogromną wagę , żeby komfort pracy był jak najwyższy. Prędkość maksymalną i zwolnienie do zera uzyskujemy za pomocą jednego ruchu joysticka do przodu lub do tyłu. Pedał gazu i funkcji joysticka możemy używać zamiennie bez konieczności używania dodatkowych przycisków – wyjaśnia Maciej Pasterski, specjalista w John Deere Polska.

– Na joysticku znajduje się 11 przycisków, które można dowolnie skonfigurować. Pozwala to na indywidualne przypisanie takich funkcji jak: Auto Trak, podnośnik, zawory SCV, etc do każdego z tych przycisków. Przywrócenie zapamiętanych ustawień do konkretnej maszyny i konkretnego operatora wykonujemy jednym kliknięciem. Jest to istotne kiedy jednym ciągnikiem pracuje kilka osób. To rozwiązanie pozwala na przywrócenie wcześniejszych ustawień w 3 sekundy, podczas gdy w konwencjonalnym układzie zajmuje to około 5 minut – kontynuuje Maciej Pasterski.

Ponadto wszystkie ciągniki serii 6R mogą być wyposażone w układ kierowniczy o zmiennym przełożeniu (VRS). Służy to ograniczeniu liczby ruchów ramion i siły potrzebnej do kierowania, co umożliwia szybkie i płynne nawroty. System można włączać i wyłączać za pomocą panelu sterującego CommandCenter. Dodatkowy komfort operatora zapewnia opcjonalna skórzana kierownica oraz samoczynnie wyłączające się kierunkowskazy.

– Ciągniki mogą być wyposażone w dwa wyświetlacze: 4200 lub 4600. 4200 to nasz nowy wyświetlacz o przekątnej 8,4 cala. Każdy ciągnik możemy również wyposażyć w układ VRS, tzn. układ zmiennego przełożenia, który zmniejsza liczbę obrotów kierownicą na zakrętach – mówi Maciej Pasterski.

Modele 6145R i 6155R wyposażone w większą pompę hydrauliczną zapewniają teraz maksymalny przepływ 155 l/min., co stanowi wzrost o 23 proc. w porównaniu z poprzednią pompą.

W modelach serii 6R o mocy powyżej 130 KM z silnikami spełniającymi wymogi Stage V, firma John Deere już teraz dostosowuje się do rygorystycznych limitów emisji spalin, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. dla ciągników o mocy powyżej 170 KM.

Najnowszy test PowerMix przeprowadzony w Niemczech wyraźnie pokazuje, że niskie wartości emisji i duża efektywność silnika nie muszą wzajemnie się wykluczać. W centrum testowym DLG w Groß-Umstadt model 6250R ustanowił nowy punkt odniesienia w zakresie efektywności zużycia płynów (olej napędowy i AdBlue), uzyskując najlepszy w tym segmencie mocy wynik przy całkowitym zużyciu zaledwie 364 g/kWh w trybie jazdy.