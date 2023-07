Co zadecyduje o cenach zbóż w rozpoczynającym się tygodniu?

Ruchy cenowe na światowych giełdach determinowane są przez przebieg pogody. Widać to doskonale po zachowaniu rynku w minionym tygodniu; po obu stronach Atlantyku spadły ceny pszenicy i kukurydzy po obfitych opadach na głównych obszarach upraw w USA i poprawie sytuacji w Europie.

W piątek pojawiły się prognozy USDA dotyczące powierzchni poszczególnych upraw; obszar powierzchni uprawy soi szacuje się na 85,5 mln akrów czyli o 4 mln mniej niż oczekiwano w marcu, w przypadku kukurydzy ma to być 94,1 mln akrów, czyli o 2 mln akrów więcej niż prognozowano w marcu. Uprawy pszenicy oszacowano na 49,6 mln akrów, czyli o zaledwie 200 tys. akrów mniej niż szacowano wiosną.

Opublikowano także dane dotyczące zapasów; 796 mln buszli soi to aż o 18% mniej r/r, 4,106 mln ton kukurydzy to mniej o 6% r/r, zaś 580 mln buszli pszenicy to spadek o 17% mniej r/r.

Rynki od razu zareagowały na te dane skokiem ceny soi i spadkiem pszenicy i rzepaku, co widać w poniższej tabeli:

Światowe zapasy soi i tak mają być wyższe o ok. 10 mln ton r/r to pozwala sądzić, że po piątkowych wzrostach cen rzepaku w tym tygodniu nastąpi korekta.

– W przypadku kukurydzy obszar większy o 2 mln ac przy założonym plonie 175 bu/ac oznacza wzrost produkcji o 350 mln bu (8,9 mln t). To, jak duże będą całkowite zbiory, zależy również od stosunku zużycia kukurydzy do silosu i na ziarno. Z powodu przedłużającej się suszy hodowcy bydła mogli wykorzystać więcej kukurydzy kiszonkowej – informuje serwis Kaack dodając, że większe zbiory kukurydzy w skali globalnej będą prawdopodobnie wywierały presję na ceny.

Ważne dla cen w nadchodzącym tygodniu będą raport WASDE, który pojawi się 12 lipca oraz dzisiejsze dane dotyczące zapasów w USA.

Źródło: Kaack.