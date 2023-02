Co z rekompensatami dla rolników, którzy kupili droższe nawozy? Minister Kowalczyk odpowiada

Podczas dzisiejszej konferencji w Ministerstwie Aktywów Państwowych minister rolnictwa Henryk Kowalczyk został zapytany m.in. o przewidywania dotyczące cen nawozów a także o kwestię rekompensat dla rolników, którzy kupili nawozy przed obniżkami.

– Jeśli chodzi o oceny nawozów to oczywiście bardzo trudno przewidywać przyszłość […]. Podkreślam to bardzo wyraźnie, że ceny nawozów są wprost uzależnione od cen gazu. Gaz drożał, nawozy również, teraz na szczęście gaz jest tańszy i ceny nawozów również są niższe. Jaka będzie przyszłość, trudno powiedzieć. Ja mam nadzieję, że ona będzie stabilna, natomiast pamiętajmy o tym, że wojna w Ukrainie trwa nadal. Mogą być różne etapy i skala tej wojny, może być różnie na rynku cen gazu – mówił minister Kowalczyk.

– Jeśli chodzi o rekompensaty to tak jak już zapowiadałem. W ubiegłym roku rekompensaty do zakupu nawozów były stosowane ze względu na to, że wielu rolników sprzedało zboża jeszcze za 700-800 zł za tonę, a wtedy zaskoczyły ich ceny nawozów rzędu ponad 3000 zł za tonę. W tym momencie ceny były wyższe. Oczywiście rolnicy różnie swoją politykę kształtowali; zawsze najbezpieczniejsza jest polityka dywersyfikacji zakupów, a więc zakupowania części potrzeb, bo wtedy jak coś stanieje, to mamy mniejsze straty, jak coś zdrożeje, to mamy też jakąś część zysków. W tym momencie my koncentrujemy się bardziej w zakresie pomocy zbożowej, nie nawozowej, dlatego że trudno mówić o dopłatach, jeśli ceny nawozów w tym momencie spadły – tłumaczył Kowalczyk