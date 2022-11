Co z łączeniem ekoschematów?

Wraz z nową WPR od przyszłego roku wejdą w życie tzw. ekoschematy mające za cel przede wszystkim działanie prośrodowiskowe. Ile ich będzie i jakie będą zasady ich działania wyjaśniał podczas webinarium pt. „Ile pieniędzy dostaną rolnicy w ramach Ekoschematów?”, które odbyło się pod koniec października br., dr Mirosław Korzeniowski ze stowarzyszenia Agroekoton.

Na pewno dobrą wiadomością dla rolników nie jest to, że dopłaty bezpośrednie już oficjalnie zostały ustalone na poziomie 118 € do hektara. Jednakże tutaj rolnicy będą mieli możliwość skorzystania właśnie z tych dodatkowych działań, czyli ekoschematów.

Najważniejszą pozycją w ramach tych działań będzie tzw. rolnictwo węglowe i tutaj będzie około 10 różnych działań w których można będzie skorzystać z tych dodatkowych pieniędzy. W tym miejscu dr. Korzeniowski poczynił dość ważną uwagę, że wg. jego wiedzy na chwilę obecną interpretacja Ministerstwa Rolnictwa jest taka, że nie będzie można łączyć ekoschematów. Czyli jeżeli ktoś skorzysta np. ze schematu “wymieszanie słomy”, to nie będzie mógł korzystać np. ze schematu “uproszczony system uprawy” czy “opracowanie planu nawozowego z wapnowaniem”. Każdy będzie musiał wybrać któryś z tych ekoschematów, który będzie dla niego najkorzystniejszy.

Drugą co do wielkości opcją po rolnictwie węglowym będzie dobrostan zwierząt, na który przeznaczono ponad 270 mln euro rocznie. Można by zatem powiedzieć, że to świetnie, bo to jest większy budżet niż jeszcze do tego roku cała Unia Europejska wydawała na dobrostan zwierząt. Jest to zatem duża szansa na strumień pieniędzy do polskich hodowców i takie były też intencje polityczne, żeby wesprzeć produkcję zwierzęcą w Polsce, gdyż nie da się prowadzić zrównoważonej produkcji przyjaznej dla środowiska bez dobrej produkcji zwierzęcej.

Diabeł tkwi w szczegółach, gdyż wytyczne, które są w ekoschematach dla niektórych producentów będą po prostu niewykonalne, chociażby dla producentów drobiu i to w teorii są pieniądze do wzięcia, a w praktyce będzie bardzo trudno wykonać pewne działania, żeby z tych pieniędzy skorzystać. Z tego względu Ministerstwo Rolnictwa jest otwarte na pewne modyfikacje w ekoschematach i być może jeszcze w najbliższych tygodniach dojdzie do zmian i pewnych przesunięć pomiędzy poszczególnymi działaniami albo uproszczeń pewnych procedur, tak aby nie okazało się, że mamy teoretycznie 270 mln, ale w praktyce większość rolników nie będzie mogła ich otrzymać.

Trzecim filarem w ramach którego będzie można pozyskać pieniądze będą różnej maści działania stricte prośrodowiskowe. Takimi działaniami mają być m.in. biologiczna ochrona upraw, prowadzenie produkcji roślinnej w systemie integrowanej ochrony czy np. dopłaty do zakładania obszarów z roślinami miododajnymi. Niestety problemem w tym przypadku jest to, że dopłaty do tych działań zostały ustalone na zbyt małą powierzchnię i bez większego problemu można byłoby je rozdzielić na obszarach zaledwie kilku gmin. A gdzie reszta kraju?