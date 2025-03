Co słychać na światowym rynku zbóż? Ceny zbóż na Matif 12.03.2025

Środa przyniosła mieszane notowania na rynkach towarowych. Cena pszenicy w Paryżu nieznacznie wzrosła, za to w Chicago spadała. Trend spadkowy kontynuuje rzepak.

Pszenica kończy środę mieszanie

Pszenica w kontraktach na maj zdrożała wczoraj o 2 EUR/t do 223,25 EUR/t, zaś w Chicago spadła o 2,75 ct/bu do 554 ct/bu. Z ważniejszych wydarzeń warto odnotować rosyjski atak rakietowy na port w Odessie, w wyniku którego zginęło czterech syryjskich marynarzy obsługujących załadunek zboża. Rosną ceny pszenicy w Indiach; zapasy tego zboża są na bardzo niskim poziomie, a rząd jest pod presją; z jednej strony 40-procentowe cła importowe i rosnące ceny cieszą rolników, z drugiej coraz większe jest niezadowolenie konsumentów.

Rzepak kontynuuje fatalną passę

Cena rzepaku znów spadła, tym razem o 6,5 EUR/t do 473,5 EUR/t. Taniała też Canola w Kanadzie i jest to nadal pokłosie wojny celnej z Chinami. Z kolei soja zdrożała w Chicago o 10,75 ct/bu do 1000,50 ct/bu (337,70 EUR/t).

Cena kukurydzy w Paryżu utrzymała się na poziomie 212 EUR/t, zaś w Chicago zanotowano spadek o 9,50 ct do 460,75 ct/bu (166,63 EUR/t).

