Co przyczynia się do awarii ciągników?

Choć tradycyjne żniwa dobiegły już końca, to trwają jeszcze zbiory roślin uprawnych takich jak kukurydza, buraki czy ziemniaki. Mimo to przeszło 1,5 mln maszyn rolniczych dalej pracuje w polu, aby przygotować grunt pod nowe zasiewy. W swoim raporcie eksperci firmy Petronas wskazują z czym wiąże się intensywna eksploatacja ciągników w trakcie sezonu rolnego, co najczęściej się w nich psuje i podpowiadają, jak przeciwdziałać nieplanowanym przestojom.

Statystyki Centralnej Ewidencji Pojazdów podają, że w zeszłym roku zarejestrowano w kraju ponad 11 tys. nowych ciągników. Natomiast, według Rocznika Statystycznego GUS-u, po polskich polach jeździ ich niespełna 1,448 mln sztuk (dane z 2020 roku). W ostatniej dekadzie ta liczba utrzymuje się na zbliżonym poziomie. To co się zmienia, to średnia moc ciągników, które umożliwiają obrobienie większego areału. Przed 20-laty, przeciętny ciągnik oferował 39,3 kW, dzisiaj zbliżamy się do 47 kW. Nowoczesne maszyny oferują nie tylko wydajniejszy napęd, ale także pakiet udogodnień elektronicznych ułatwiających codzienną pracę.

W przeprowadzonym w 2017 roku Niezależnym Badaniu Opinii Rolników NBOR przez badaczy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wzięło udział 650 rolników z całego kraju. Ankietowani zostali zapytani o odporność ich maszyn na różne awarie. Najniższy wynik pod względem bezawaryjności dla badanych maszyn wyniósł 3,92 (w skali 0-5) i dotyczył układu chłodzenia. Na drugim miejscu od końca znalazł się układ pneumatyczny (3,92) a na trzecim instalacja elektryczna (3,95), na dalszych miejscach znalazły przekładnie (4,01) i układ hydrauliczny (4,03). Innymi słowy to oznacza, że uczestnicy ankiety najczęściej spotykają się z awariami układu chłodzenia, pneumatyki i hydrauliki, czyli elementów wymagających regularnej konserwacji i jakościowych płynów funkcjonalnych.

Przeciętny ciągnik pracuje około 700–800 mtg rocznie, z czego 250-300 mtg przypada na szczyt sezonu w lipcu, sierpniu i początku września. Oczywiście, liczba ta zależy od warunków pracy i prędkości obrotowej silnika. W trudnym terenie maszyny zużywają się znacznie szybciej niż podczas lżejszych zadań. W starszych, bardziej wyeksploatowanych ciągnikach, serwis olejowy z reguły odbywa się co 200-250 mtg. Natomiast nowsze silniki potrzebują zmiany co 400-500 mtg.

– Prosta matematyka pokazuje zatem, że w ciągu roku warto przynajmniej dwa razy wymienić olej w swojej maszynie. Najlepiej się za to zabrać zaraz po szczycie sezonu, czyli właśnie teraz. Współpracujący z Petronas producenci ciągników z grupy CNH rekomendują serwis olejowy co około 400-500 mtg. Jednocześnie, interwał płynów funkcyjnych – przekładniowych, UTTO, hydraulicznych – wynosi około 1000 mtg. – przypomina Magdalena Szczepańska, Doradca Techniczny Petronas Lubricants International.

Planując czynności serwisowe warto uwzględnić warunki terenowe w jakich pracuje maszyna. Im trudniejsza ziemia, tym krótsze interwały olejowe. Oleje silnikowe, przekładniowe, UTTO, do pracy w ekstremalnych warunkach muszą więc spełniać wszystkie rygorystyczne normy, w tym zachować odporność na utlenianie i wpływać na utrzymanie temperatury roboczej. Istotne znaczenie ma sprawność skomplikowanych podzespołów, które coraz częściej spotykamy w nowoczesnych ciągnikach – filtry DPF, wtryski Common Rail czy różne czujniki kontrolujące stan maszyny. Dlatego, aby utrzymać w ruchu swój ciągnik nie warto oszczędzać na jakości smarowania.

