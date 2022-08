Co oferują nowoczesne kombajny zbożowe?

Komfort i wydajność – to główne cele, jakie stawiają sobie producenci kombajnów zbożowych wynikające ze zmian klimatycznych (coraz krótsze okresy agrotechniczne) jak i technologicznej transformacji rolnictwa (Rolnictwo 4.0) czy też preferencji rolników, którzy nie chcą być nadmiernie zmęczeni po zakończonym dniu zbioru.

Stąd też producenci w kombajnach zbożowych dokonują modernizacji zespołów roboczych jak również wprowadzają elementy automatyki i cyfryzacji do ich sterowania i monitorowania parametrów pracy maszyny. Perspektywicznym rozwiązaniem są wirtualni asystenci wspierający kombajnistę podczas pracy. Nowoczesne rozwiązania trafiają w pierwszej kolejności do największych kombajnów. Jednakże z biegiem czasu są one wdrażane także i w mniejszych modelach. O rozwiązaniach jakie czynią nowoczesne kombajny coraz bardziej wydajnymi i komfortowymi piszemy poniżej.

Wydajne systemy omłotu i separacji ziarna

Klasyczne układy omłotowe z jednym bębnem młócącym i kilkoma wytrząsaczami klawiszowymi są spotykane jedynie w małych modelach kombajnów. W większych modelach a szczególnie kombajnach flagowych dostępne są układy hybrydowe będące połączeniem klasycznych bębnów młócących oraz pojedynczych lub podwójnych rotorów do oddzielania ziarna od słomy. Wyjątkiem są kombajny marki Case IH w których tradycyjnie producent montuje wyłącznie układ typowo rotorowy.

Połączenie jednobębnowego systemu omłotowego z jednym lub dwoma rotorami (zależnie od modelu) pełniącymi rolę wytrząsaczy (Twin Rotor) stosuje firma New Holland. Bęben młócący ma średnicę 607 mm i jest ustawiony poprzecznie. Za bębnem młócącym znajduje się odrzutnik, który nakierowuje słomę na dwa rotor (rotory). Kombajnista ma możliwość wyboru jednej z dwóch prędkości obrotowych rotora, które ustawia zależnie od uprawy i warunków zbioru.

Rozwiązaniem proponowanym przez John Deere jest system XDS z dwoma rotorami. W tym systemie zastosowano bęben przyspieszający, który zapewnia równomiernie podawanie masy z przenośnika poprzecznego.

Dwurotorowy układ omłotowy można spotkać w największych modelach kombajnów marki AGCO oferowanych w barwach Massey Ferguson oraz Fendt. Przed rotorami znajduje się bęben młócący o średnicy 600 mm.

System z dwoma robotami (APS Synflow Hybrid) stosuje także firma Claas. W rozwiązaniu tym zastosowano bęben przyspieszający o średnicy 450 mm, który rozpoczyna proces omłotu. Za głównym bębnem młócącym znajduje się odrzutnik, który kieruje wymłóconą masę na rotory. Rotory generują ogromne siły odśrodkowe umożliwiające oddzielenie pozostałych ziaren od słomy.

Cyfrowe wsparcie dla operatora

W niektórych modelach kombajnów czołowych producentów dostępne są systemy, które w sposób automatyczny dokonują zmian w ustawieniach zespołów roboczych. Rolą operatora lub zarządcy parku maszynowego jest jedynie wybór strategii zbioru, który jest wykonywany na ekranie terminala pokładowego.

We wszystkich strategiach przydatne są zamontowane nad przenośnikiem ziarna kamery o wysokiej rozdzielczości. System obsługujący kamerę analizuje przepływający do zbiornika strumień ziarna pod kątem składników obcych i ziarna uszkodzonego. Dane z kamery są przedstawione na ekranie terminalu w postaci obrazu wideo oraz wykresu słupkowego. Przykładem interaktywnego systemu sterowania kombajnem jest CEMOS Auto Threshing dostępny w wybranych modelach firmy Claas. Rozwiązanie umożliwia automatyczną regulację obrotów bębna młócącego, szczeliny roboczej pomiędzy bębnem a klepiskiem, zmianę ustawień zespołu czyszczącego oraz prędkości jazdy.

Interaktywne rozwiązanie wspierające operatora oferuje także firma John Deere. W wybranych modelach tego producenta jest dostępny system interaktywnej regulacji kombajnu (ICA-Interactive Combine Adjustment) zintegrowany z terminalem GreenStar CommandCenter (GSD 3) lub nowszym urządzeniem Generation 4 CommandCenter (GSD 4).

Do wysoko zaawansowanych systemów automatyzujących pracę kombajnu należy dostępny w maszynach AGCO (Massey Ferguson, Fendt i Challenger), system IdealHarvest, który składa się z 52 czujników detekcji akustycznej systemu MADS (Mass Acoustic Detection Sensors) oraz specjalnej kamery do oceny jakości i czystości zbieranego ziarna. Podobnie jak w wyżej przedstawionych systemach kombajnista może wybrać sposób zbioru uwzględniający ilość strat, czystość ziarna lub wydajność masową maszyny.

W kombajnach marki New Holland pracę operatora wspomaga system ACS (Automatic Crop Setting), który oferuje pięćdziesiąt różnych ustawień dla zbioru poszczególnych zbóż. Kombajnista wybiera jedno z ustawień lub programuje dwa parametry zbioru dla danego ze zbóż i aktywuje je na terminalu pokładowym.