Co nowego w ofercie Samaszu? Samasz z nowościami na Agro Show 2022 [video]

Podczas tegorocznej wystawy Agro Show Samasz zaprezentował trzy nowe maszyny Opowiedział nam o nich Andrzej Panasiuk z biura projektowego firmy Samasz.

Pierwsza z prezentowanych nowości to zgrabiarka dwukaruzelowa Z2-650 o szerokości roboczej 6,4 m. Jest to obecnie najmniejsza przedstawicielka zgrabiarek dwukaruzelowych w ofercie firmy. Maszyna wyróżnia się jednak na tle tego typu maszyn produkowanych przez białostockiego producenta; inny jest w niej napęd, skonstruowany w układzie Y.

Kolejna nowość to kosiarka XT 340W wyposażona w kondycjoner walcowy; do tej pory takie rozwiązanie nie było dostępne w kosiarkach o mniejszych szerokościach roboczych. Co ciekawe, napęd listwy tnącej i kondycjonera jest zintegrowany, dzięki czemu nie ma potrzeby stosowania dodatkowych przekładni.

Ostatnia nowość to mulczer Mamut o szerokości roboczej 8,6 m. Konstrukcja jest oparta na znanych dotychczas Mamutach, jednak wyróżnia się wydajnością i układem napędowym. Nowy Mamut doskonale sprawdzi się do pracy w ścierniskach po kukurydzy, szczególnie jeżeli potrzebujemy wysokiej wydajności.