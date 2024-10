Co nowego w Farming Simulator 25? Premiera już w listopadzie (screeny)

Premiera najnowszej edycji symulatora farmy wydawanego przez Giants Software już 12 listopada. Wiemy już, jakie nowe elementy pojawią się w grze. Zademonstrujemy też pierwsze screeny.

W demonstracyjną wersję Farming Simulator mieliśmy okazję zagrać 21 października w siedzibie firmy Claas w Niepruszewie. Najnowsza odsłona gry przyniesie zmiany w grafice, nowe mapy i nowe maszyny. To jednak nie wszystko.

Gra będzie jeszcze ładniejsza

Ulepszone wrażenia graficzne to jedna z większych różnic wobec poprzedniej wersji. Wprowadzono m.in nowe tekstury i cieniowanie pojazdów, dynamiczne cienie, efekt mgły prezentujący się efektownie szczególnie podczas skrajnych pór dnia; o poranku i wieczorem.

Są również dostępne ulepszone ukształtowanie terenu, realistyczne efekty wody i ulepszony rendering terenu. Wszystko po to, żeby po wejściu w rozgrywkę feeling “prawdziwego rolnika” był jak najlepszy.

Jeszcze więcej maszyn

Z roku na rok liczba maszyn dostępnych w grze się zwiększa. W FS 25 będzie do dyspozycji ponad 400 pojazdów i narzędzi “dostarczanych” przez 150 rzeczywistych producentów. W tym m.in. nowy Claas Xerion, sadzarka i kombajn do ryżu.

W grze znajduje się 25 rodzajów upraw. W tym roku dodano również pierwszą mapę azjatycką. Na tejże mapie pojawił się przede wszystkim ryż. Ponadto na wirtualnych polach pojawią się także szpinak, groszek czy zielona fasola. Szklarnie, choć były już obecne w grze, zostały teraz wzbogacone.

Nowe zwierzęta i małe zwierzęta

W najnowszej odsłonie FS dodano dwa gatunki zwierząt; z racji mapy azjatyckiej pojawią się bawoły wodne, ale także bliższe naszej szerokości geograficznej kozy. To co zasługuje na uwagę to potomstwo; pojawiało się ono we wcześniejszych wariantach, jednak już jako wyrośnięte osobniki. Tym razem będą to małe kózki, świnki czy cielaczki. Wielki plus za model zachowań; małe zwierzęta nie poruszają się jak dorosłe osobniki, lecz pokracznie, tak jak faktycznie w kilka dni po narodzeniu.

Jak podobają się Wam screeny z Farming Simulator 2025? Nie możecie się doczekać premiery?