Co najbardziej opłaca się zrobić ze słomą? Sprzedać, wymieszać z glebą czy wymienić na obornik?

Powoli końcowi zbliża się kampania dopłat bezpośrednich, ponieważ wnioski można składać do 1 lipca 2024 roku. Tym, którzy jeszcze wniosku nie złożyli oraz stoją przed wyborem ekoschematu obszarowego, przybliżymy bliżej ekoschemat rolnictwa węglowego i zawartej w nim praktyki wymieszania słomy z glebą. Okres żniw przed nami, zadajemy sobie więc pytanie czy przyorać słomę, sprzedać a może w barterze wymienić na obornik?

Czym ekoschemat węglowy jest?

W ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 wprowadzonych jest 5 ekoschematów obszarowych oraz ekoschemat dobrostan zwierząt. Jest to nowy element dopłat bezpośrednich. Ekoschemat rolnictwa węglowego i zarządzanie składnikami odżywczymi zawiera osiem praktyk, za które rolnicy otrzymują punkty, które kolejno są przeliczane na stawkę płatności.

W celu przystąpienia do ekoschematu należy spełnić warunek uzyskania minimalnej liczby punktów, która stanowi równowartość punktów, które rolnik otrzymałby na co najmniej 25 % powierzchni UR najwyżej punktowanej praktyki. Za wymieszanie słomy z glebą można otrzymać 2 pkt/ha, co daje równowartość ok. 200 zł/ha (1 pkt = 22,47 EUR). Warto zaznaczyć, że ta praktyka, jest jedną z najprostszych z tego ekoschematu. Żaden przepis nie określa terminu jej wykonania, należy zatem kierować się dalszymi etapami agrotechniki na danym polu oraz dobrą praktyką rolniczą.

Dla przykładu:

Gospodarstwo 20 ha * 25% * 5 pkt/ha = 25 pkt (minimalna ilość punktów do realizacji ekoschematu). Jeżeli rolnik na całym areale 20 ha wymiesza słomę z glebą to może otrzymać: 20ha * 2 pkt/ha = 40 pkt. * 22,47 EUR = blisko 3900 zł.

W związku z wprowadzeniem ekoschematu na wymieszanie słomy z glebą, w sezonie żniw na rynku może być mniej dostępnej słomy w obrocie, a to z kolei może prowadzić do wzrostu jej cen w ofertach.

Jaką wartość ma słoma?

Decydując się na pozostawienie słomy na polu i wymieszanie jej z glebą, zwracamy średnio 30 kg azotu, około 10 kg fosforu, 60 kg potasu oraz 20 kg wapnia. Są to zbliżone wartości dla słomy zbożowej o masie 5 ton.

Biorąc pod uwagę aktualne ceny nawozów mineralnych, wartość składników pokarmowych w 1 tonie słomy wynosi 84,17 zł. W kalkulacji nie została uwzględniona ilość mikroelementów oraz niepoliczalna wartość materii organicznej, będącej źródłem próchnicy.

W przypadku gospodarstw, gdzie jest ograniczony dostęp do materii organiczne, gdzie nie jest prowadzona produkcja zwierzęca, pozbywanie się dostępnej materii organicznej w postaci słomy, w dłuższej perspektywie zuboża glebę. Składniki pokarmowe możemy uzupełnić w nawozie sztucznym, ale materii organicznej już nie.

Wartość obornika

Wartość składników pokarmowych w 1 tonie obornika bydlęcego, przy uwzględnieniu cen za 1 kg składnika pokarmowego, z aktualnych cen nawozów mineralnych wynosi 64,95 zł. Przyjmuje się, że średnio z toną obornika wnosimy 5 kg azotu, 3 kg fosforu, 7 kg potasu, dodatkowo magnez, wapń oraz mikroelementy.

Zaorać czy sprzedać?

Okres żniw jeszcze przed nami, jednak biorąc pod uwagę trwającą kampanię dopłat bezpośrednich, warto się zastanowić jak postępować ze słomą, ponieważ decyzja ta ma różnorodne konsekwencje dla ekonomii gospodarstwa, a także dla stanu gleby i strategii agrotechnicznych.

Wymieszanie słomy z glebą powoduje wzbogacenie gleby w materię organiczną, która poprawia strukturę gleby, zwiększa pojemność wodną oraz aktywność mikrobiologiczną. Dodatkowo do gleby zwracane są składniki pokarmowe zawarte w słomie, które podczas jej rozkładu są uwalniane. Praktyka ta kwalifikuje się do dopłat bezpośrednich i uzyskania dodatkowych środków w ramach ekoschematu rolnictwa węglowego.

Sprzedaż słomy wiąże się z natychmiastowym przychodem, co może być atrakcyjną opcją, szczególnie w latach, gdy przychody z pozostałych źródeł są mniejsze. Przy okazji tej praktyki tracimy cenną materię organiczną, co może prowadzić do pogorszenia jakości gleby w dłuższej perspektywie.

Zamiana słomy na obornik może być korzystna w gospodarstwach, które potrzebują dodatkowego nawozu organicznego. W gospodarstwach w których prowadzona jest wyłącznie produkcja roślinna, w celu dostarczenia większej ilości materii organicznej, warto jest zastanowić się nad zakupem obornika w barterze. Składniki pokarmowego można uzupełnić w nawozach sztucznych, ale nie dostarczymy do gleby materii organicznej.

Wybór ostatecznej strategii powinien uwzględniać specyficzne warunki gospodarstwa, takie jak potrzeby gleby czy możliwości gospodarstwa.