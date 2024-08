Co na samosiewy zbóż w rzepaku? Termin odchwaszczania, substancje i dawka

Rzepak ozimy najczęściej siany jest po przedplonie zbożowym. Oznacza to zachwaszczenie plantacji samosiewami zbóż. Do zwalczania samosiewów zbóż wykorzystujemy graminicydy.

Termin zwalczania samosiewów zbóż

Samosiewy zbóż powinniśmy zwalczać, gdy są w fazie od 3. liścia do końca krzewienia (BBCH 13-29). Z roślinami w młodych fazach rozwojowych radzą sobie niższe z zalecanych dawek herbicydów. Jednak w przypadku, gdy na polu mamy perz stosujemy wyższe z zalecanych dawek. Okres wrażliwości perzu na substancje czynne herbicydów przypada od 3. do 8. liścia (BBCH 13-18), gdy ma 15-25 cm wysokości.

Graminicydy w rzepak

Do zwalczania samosiewów zbóż w plantacjach rzepaku ozimego (i nie tylko) stosujemy graminicydy. To selektywne herbicydy do zwalczania chwastów jednoliściennych. Graminicydy reprezentuje kilkadziesiąt preparatów bazujących na kilku substancjach czynnych grupy „fop” i „dym”. Przysłowiowe „fopy” możemy stosować do 27°C, natomiast “dymy” do 25°C. Substancje te występując także we wspólnych mieszaninach, co pozwala użyć je w wyższych z w/w temperatur. W rejestrze znajdziemy preparaty oparte o substancje czynne należące do graminicydów:

chizalofop-P etylu

chizalofop-P tefurylu

fluazyfop-P butylu

propachizafop

cykloksydym

kletodym

Dawka herbicydu

Wśród preparatów dominuje substancja czynna chizalofop-P-etylu. Stanowi ok. 2/3 zarejestrowanych graminicydów, w dwóch formulacjach: 50 EC i 100 EC. Herbicydy oparte o tę substancję czynną są zalecane najczęściej w dawce 30-60 g s.cz./ha do zwalczenia gatunków jednorocznych, czyli też samosiewów zbóż. Do zwalczania chwastów wieloletnich, głównie perzu zalecana dawka to 100-150 g s.cz./ha. Przed użyciem preparatu dla pewności każdorazowo powinniśmy sprawdzać etykietę produktu. Może okazać się, że np. wybrany preparat wymaga dodatku adiuwanta.

Wiosenne zwalczanie

Jesienna ochrona plantacji przed chwastami jest na ogół niezbędna. Odkładanie zabiegu nie jest najlepszym rozwiązaniem. Długie i ciepłe jesienie wydłużają okres wegetacji rośliny uprawnej, jak i chwastów. Wyrośnięte chwasty wymagają wyższych z zalecanych dawek herbicydów i trudniej je zwalczyć. Ponadto nie można przewidzieć jakie będą warunki pogodowe dla wiosennego terminu zwalczania chwastów. Opóźniony zabieg herbicydowy może być mniej skuteczny i może też uszkodzić rzepak, zwłaszcza przy niesprzyjających warunkach gdy stosujemy wysokie dawki herbicydów.