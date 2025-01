Co na chwasty w soję bezpośrednio po siewie 2025 roku? Preparaty na termin doglebowy przedwschodowy

Siejesz soje? Plantacja musi być wolna od chwastów już od wschodów. Sprawdź, jakie preparaty przeciwko chwastom możesz użyć bezpośrednio po siewie w 2025 r.

Wielkopowierzchniowa uprawa soi bez skutecznej ochrony herbicydowej jest praktycznie niemożliwa. Dlatego zabiegi przeciw chwastom z wykorzystaniem różnych substancji czynnych (s.cz.), powinny być wykonywane jak najwcześniej, czyli najlepiej do 2-3 dni lub maksymalnie do 5 dni po siewie nasion soi. Podpowiadamy jakie s.cz. herbicydów można zastosować w sezonie 2025.

Jednoskładnikowe

Chlomazon ((np. Chlomaz-Life, Clomate 360 CS, Command 360 CS, LS-Clomaz, Prize (dawka 0,25 l/ha) oraz Boa 480 EC, Clematis 480 EC, Clomate 480 EC, Comandor 480 EC, Comodo 480 EC, Zedix 480 EC (dawka 0,15-0,20 l/ha)).

Herbicydy zawierające w swoim składzie 360 g s.cz., należy stosować bezpośrednio po siewie soi (do 2-3 dni), na starannie uprawioną (bez grud) glebę (BBCH 00-05). Natomiast preparaty zawierające 480 g s.cz., również należy zastosować bezpośrednio po siewie soi (ale do 5 dni), na starannie uprawioną (bez grud) glebę. Chwasty wrażliwe na działanie chlomazonu to: chwastnica jednostronna (chociaż nie wszystkie etykiety herbicydów podają tę informację) oraz bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, jasnota purpurowa, krzywoszyj polny, poziewnik szorstki, przytulia czepna, tasznik pospolity i tobołki polne. Natomiast średnio wrażliwe to: komosa biała, szarłat szorstki, rdest powojowy i ptasi, pokrzywa żegawka, dymnica pospolita, psianka czarna, przetacznik rolny, rumian polny i maruna bezwonna.

Metrybuzyna (np. Sencor Liquid 600 SC). Herbicyd ten stosuje się bezpośrednio po siewie soi, najpóźniej do 3 dni (BBCH 00). Chwasty wrażliwe na działanie dawki 0,55 l/ha, to: dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnoty, komosa biała, krzywoszyj polny, maruna bezwonna, pokrzywa żegawka, przetacznik polny i perski, starzec zwyczajny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa, komosa biała. Natomiast średnio wrażliwe to: chwastnica jednostronna i rdest powojowaty.

Ważne: opady deszczu, krótko po zastosowaniu metrybuzyny, mogą powodować przejściowe przejaśnienia roślin soi. Objawy te z czasem zanikają nie wpływając bezpośrednio na plonowanie soi.

Uwaga: wszystkie państwa należące do UE muszą do dnia 24 maja 2025 roku, cofnąć zezwolenia na sprzedaż środków zawierających metrybuzynę, a plantatorzy mają czas na zużycie zapasów do 24 listopada 2025 roku!

Prosulfokarb (np. Amstaf 800 EC, Baset 800 EC, Boxer 800 EC, Clayton Heed 800 EC, Fantasia 800 EC, Krum 800, Lees 800 EC, Mahak 800, Spannit 800 EC, Takoba 800 EC, Tiara 800 EC). Herbicydy zawierające w swoim składzie prosulfokarb, można stosować w terminie do 3 dni po siewie soi (BBCH 00-02), którą koniecznie należy zasiać na głębokości nie mniejszą niż 3 cm.

Herbicydy te w dawce 3,0-4,0 l/ha, skutecznie ograniczają takie chwasty jak: miotła zbożowa, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, przetacznik bluszczykowy i perski, przytulia czepna. Natomiast średnio wrażliwe na ich działanie są takie gatunki jak: wiechlina roczna, fiołek polny, mak polny, rdestówka powojowata i rumianek pospolity.

Pendimetalina (np. Penshui, Aquatoro, Aquatos, Stomp Aqua 455 CS, Stopendi 455 CS, Uni Aqua 455 CS). Pierwszy z herbicydów w dawce 2,6 l/ha można zastosować zapobiegawczo na glebę wolną od chwastów, od wysiewu do końca fazy kiełkowania nasion soi (BBCH 00-09). Natomiast pięć pozostałe preparaty stosuje się w dawce 1,5-2,6 l/ha, bezpośrednio po siewie soi, najpóźniej do 5 dni (BBCH 00-01), na glebę wolną od chwastów. Nasiona soi należy wysiać na głębokość co najmniej 5 cm.

Maksymalna zalecana dawka, bardzo dobrze ogranicza chwastnicę jednostronną, wiechlinę roczną oraz fiołka polnego i trójbarwnego, gwiazdnicę pospolitą, jasnotę różową, komosę białą, pokrzywę żegawkę, przetacznika perskiego, rdest ptasi i plamisty, rzodkiew świrzepę, rumian polny i tasznika pospolitego. Natomiast chwasty wykazujące się średnią wrażliwością na działanie tej substancji to: bodziszek drobny, gorczyca polna, iglica pospolita, jasnota purpurowa, pokrzywa zwyczajna, poziewnik szorstki, przytulia czepna, rdestówka powojowata, rumianek pospolity, szarłat szorstki i tobołki polne.

Ważne: przy dawce powyżej 1,5 l/ha w niekorzystnych warunkach pogodowych (niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza i gleby), mogą wystąpić objawy uszkodzeń fitotoksycznych, tj. przejściowe zahamowanie wzrostu czy przebarwienia liści po wschodach soi. Może (ale nie musi) mieć to negatywny wpływ na wysokość plonu nasion soi.

Metobromuron (np. Inigo 500 SC, Luptic 500 SC, Mandryl, Meto4herbi 500 SC, Metobrom 500 SC, Metobrom Plus 500 SC, Pro-Metobro 500 SC, Proman 500 SC, Soleto 500 SC, Torrent 500 SC). Herbicydy te można aplikować bezpośrednio po siewie (najlepiej w ciągu 5 dni), ale nie później niż na tydzień przed wschodami soi, zanim hypokotyl znajdzie się blisko powierzchni ziem (BBCH 00-08). Zalecany zakres dawek to 2,0-3,0 l/ha.

Natomiast maksymalna zalecana dawka, skutecznie ogranicza, takie gatunki jak: owies głuchy, wiechlina roczna, dymnica pospolita, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, krzywoszyj polny, maruna bezwonna, poziewnik szorstki, przetacznik perski, rdest kolankowy i ptasi, samosiewy rzepaku, starzec zwyczajny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa. Natomiast chwasty średnio wrażliwe na działanie tej substancji, to: chwastnica jednostronna, bodziszek drobny, przytulia czepna, psianka czarna, rdestówka powojowata, rdest plamisty i szczyr roczny.

Ważne: herbicydy zawierające w swoim składzie metobromuron nie należy stosować przed spodziewanymi silnymi opadami deszczu.

Dwuskładnikowe (gotowe mieszaniny)

Chlomazon + petoksamid (np. Julius 424 EC, Nero 424 EC). Herbicydy te należy stosować zaraz po siewie ale przed wschodami roślin soi, tj. od fazy suchego nasiona do fazy gdy korzeń zarodkowy wydostaje się z nasiona (BBCH 00-05). Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania wynosi 2,5-3,0 l/ha.

Maksymalna dawka, skutecznie ogranicza występowanie takich chwastów, jak: miotła zbożowa i wiechlina roczna oraz gwiazdnica pospolita, jasnota biała, jasnota różowa, maruna bezwonna, przytulia czepna, przetacznik perski, rumianek pospolity, rumian polny, niezapominajka polna, tasznik pospolity i tobołki polne.

Metrybuzyna + flufenacet (np. Plateen 41,5 WG). Preparat ten stosuje się bezpośrednio po siewie, ale przed wschodami roślin soi, na starannie uprawioną i dobrze uwilgotnioną glebę (BBCH 00-07). Chwasty wrażliwe na dawkę 2,0 kg/ha, to: chwastnica jednostronna, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przetacznik perski i rolny, poziewnik szorstki, tobołki polne, tasznik pospolity. Natomiast średnio wrażliwe to: owies głuchy i rdest powojowy.

Ważne: możliwe jest wystąpienie przemijających objawów fitotoksyczności, zwłaszcza w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych. Opady deszczu krótko po zastosowaniu herbicydu mogą powodować przemieszczanie się s.cz., do głębszych warstw gleby i wpływać negatywnie na wschody roślin soi. Objawy te mają jednak charakter przejściowy i nie mają wpływu na plonowanie soi. Herbicydu tego nie zaleca się stosować na glebach zbrylonych i przesuszonych, na glebach bardzo lekkich, piaszczystych i przepuszczalnych oraz w temperaturze powietrza powyżej 25°C.

Uwaga: wszystkie państwa należące do UE muszą do dnia 24 maja 2025 roku, cofnąć zezwolenia na sprzedaż środków zawierających metrybuzynę, a plantatorzy mają czas na zużycie zapasów do 24 listopada 2025 roku!