Co na Agrotech 2025 w Kielcach pokażą New Holland, Case IH i Steyr?

Jubileuszowa XXX edycja Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej Agrotech odbędzie się w dniach 14-16 marca 2025 roku w Kielcach. To jedno z najważniejszych wydarzeń w branży rolniczej, które zgromadzi liderów technologii rolniczej z całego świata. Wśród wystawców nie zabraknie marek New Holland, Case IH i Steyr, które zaprezentują tam swoje najnowsze maszyny.

Jak co roku na Agrotech w Kielcach główna hala wystawowa będzie pełna maszyn koncernu CNH. Nasze pierwsze targowe wrażenia będą związane z ciągnikami New Holland, Case IH i Steyr, ale nie tylko, bo wystąpi także “gość” specjalny – kombajn, jaki nie ma sobie równych.

New Holland: przełomowe technologie na hali 5

Stoisko marki New Holland, zlokalizowane w hali numer 5 pod numerem 5-28, stanie się miejscem prezentacji najnowocześniejszych rozwiązań rolniczych. Odwiedzający będą mogli zobaczyć maszyny łączące niezawodność, wydajność i zaawansowaną technologię, w tym potężny kombajn CR11 prawdopodobnie z największym hederem, najnowsze modele ciągników oraz kompaktowe maszyny dostosowane do mniejszych gospodarstw.

Kombajn CR11 – przyszłość technologii żniwnej

Największą atrakcją ekspozycji New Holland będzie kombajn CR11. Wyposażony w silnik FPT Industrial o mocy 775 KM, dwa 24-calowe rotory oraz zbiornik ziarna o pojemności 20 000 litrów, CR11 redefiniuje standardy w technologii żniwnej. Imponująca prędkość rozładunku na poziomie 210 litrów na sekundę sprawia, że maszyna ta doskonale sprawdzi się w dużych gospodarstwach.

Nowoczesne ciągniki New Holland

New Holland zaprezentuje również szeroką gamę ciągników, w tym:

– T7.340 HD – mocny i wszechstronny model przeznaczony dla dużych gospodarstw,

– T6.160 Dynamic Command – idealny do różnych zastosowań rolniczych,

– T5.100 Dual Command – kompaktowy, wszechstronny i intuicyjny,

– T4.80F S – specjalistyczny ciągnik do sadów,

– Boomer 50 i Boomer 25 – niezawodne modele ciągników, którym nie straszna praca.

Case IH: moc i innowacja w sektorze rolniczym

Marka Case IH zaprezentuje na stoisku 5-28 w hali 5 swoje najnowocześniejsze maszyny spod znaku #redpower. Wśród nich szczególną uwagę przyciągnie gigantyczny ciągnik Quadtrac 715, zdobywca tytułu Tractor of The Year 2025 w kategorii High-Power. Ten najpotężniejszy ciągnik w historii marki oferuje przełomowe rozwiązania technologiczne i nieporównywalną moc.

To jedna z niewielu szans, żeby na żywo zobaczyć ciągnik Case IH Quadtrac 715 i choć stacjonarnie w warunkach targowych zapoznać się z jego technologiami. Ta monstrualnie wielka maszyna będzie ozdobą stoiska Case IH, ale nie tylko ona.

Pozostałe modele Case IH

Oprócz Quadtraca 715, Case IH przedstawi również:

– Puma 260 i Puma 150 – ciągniki łączące efektywność z zaawansowaną technologią,

– Farmall C – nowoczesny model o wszechstronnym zastosowaniu,

– Quantum 90 V – specjalistyczny ciągnik sadowniczy.

Technologie precyzyjne i atrakcje dla odwiedzających

Na stoisku Case IH odwiedzający będą mogli zapoznać się z systemem FieldOps, wspierającym rolnictwo precyzyjne poprzez monitorowanie maszyn i analizę danych operacyjnych. Dodatkowo przewidziano interaktywne pokazy, konkursy, funshop z gadżetami marki oraz oczywiście strefę dla najmłodszych.

Steyr: precyzja i niezawodność w nowej odsłonie

Austriacka marka Steyr należy od lat do koncernu CNH. Ciągniki te produkowane są w St. Valentin i ubiegłym roku to właśnie ta lokalna marka była najchętniej nabywanymi ciągnikami nad Dunajem. Ten austriacki patryjotyzm dotyczący marki Steyr ma jednak realny powód, bo ciągniki te noszą na swoich pokładach najnowsze technologie i rozwiązania techniczne.

Marka Steyr zaprezentuje swoje przełomowe maszyny rolnicze i komunalne. Główne modele to:

– Steyr Plus – zdobywca tytułu Tractor of The Year 2025 w kategorii Utility, zapewniający uniwersalność ciągnika i komfort,

– Steyr Terrus – wyjątkowo mocny i precyzyjny w zastosowaniach ciągnik dla wymagających rolników,

– Steyr Impuls CVT 6150 – który zobaczymy w wersji pomarańczowej, przeznaczony do prac komunalnych i przemysłowych.

New Holland, Case IH i Steyr na Agrotech 2025 – przyszłość rolnictwa w jednym miejscu

Targi Agrotech 2025 będą doskonałą okazją do zapoznania się z najnowszymi technologiami w rolnictwie. New Holland, Case IH i Steyr zaprezentują swoje innowacyjne maszyny, podkreślając przyszłość sektora rolniczego i wyznaczając jego kierunek. Od zaawansowanych kombajnów, przez wszechstronne ciągniki, po precyzyjne technologie rolnictwa cyfrowego – hala 5 będzie miejscem, gdzie rolnictwo spotyka się z nowoczesnością.

